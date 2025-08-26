Danone: réorganisation en trois zones géographiques information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 09:12









(Zonebourse.com) - Dans le cadre de la mise en oeuvre du deuxième chapitre de son plan stratégique, Danone annonce une évolution de son organisation pour opérer désormais autour de trois grandes zones géographiques : EMEA, APAC et Amériques.



À cet effet, à partir du 1er janvier 2026, Pablo Perversi est nommé président EMEA (Europe, Turquie, Moyen-Orient, Afrique), Bruno Chevot président APAC (Asie-Pacifique) et Henri Bruxelles président Amériques.



Christian Stammkoetter, actuellement président de l'Asie, Afrique et Moyen-Orient (AMEA), exercera ses fonctions jusqu'à la fin de l'année, avant d'entamer une nouvelle étape professionnelle, après 19 ans au sein du groupe agroalimentaire.



Par ailleurs, Laurent Sacchi, secrétaire général, prendra en charge la stratégie de Danone en matière de développement durable, avec pour mission de poursuivre l'engagement de l'entreprise en matière de santé.





