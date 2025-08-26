 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 683,70
-2,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Danone: réorganisation en trois zones géographiques
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 09:12

(Zonebourse.com) - Dans le cadre de la mise en oeuvre du deuxième chapitre de son plan stratégique, Danone annonce une évolution de son organisation pour opérer désormais autour de trois grandes zones géographiques : EMEA, APAC et Amériques.

À cet effet, à partir du 1er janvier 2026, Pablo Perversi est nommé président EMEA (Europe, Turquie, Moyen-Orient, Afrique), Bruno Chevot président APAC (Asie-Pacifique) et Henri Bruxelles président Amériques.

Christian Stammkoetter, actuellement président de l'Asie, Afrique et Moyen-Orient (AMEA), exercera ses fonctions jusqu'à la fin de l'année, avant d'entamer une nouvelle étape professionnelle, après 19 ans au sein du groupe agroalimentaire.

Par ailleurs, Laurent Sacchi, secrétaire général, prendra en charge la stratégie de Danone en matière de développement durable, avec pour mission de poursuivre l'engagement de l'entreprise en matière de santé.

Valeurs associées

DANONE
72,6800 EUR Euronext Paris -0,03%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank