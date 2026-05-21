Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Airbus & Air France-Klm, Bouygues, Generali, Swiss Life, Equinor/Aker BP, Easyjet)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA , AIR FRANCE-KLM AIR.PA - Dix-sept ans après le crash du vol Rio-Paris en 2009 dans l'Atlantique, la cour d'appel de Paris rend ce jeudi sa décision dans le procès pour homicides involontaires d'Air France et Airbus, relaxés en première instance en 2023. Les deux groupes risquent une amende au maximum de 225.000 euros chacun pour homicide involontaire par négligence.

* ELIOR ELIOR.PA a abaissé mercredi ses perspectives annuelles, expliquant prendre en compte le déploiement décalé des nouveaux contrats et les pressions inflationnistes, mais fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires au premier semestre.

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé mercredi une perte opérationnelle record pour son exercice fiscal 2025-2026, alors que l'éditeur de jeux vidéo est engagé dans une profonde réorganisation, dont les bénéfices ne sont pas attendus avant l'exercice 2027-2028.

* BOUYGUES BOUY.PA - Colas, la filiale du groupe de BTP et de médias, a annoncé jeudi avoir remporté un contrat d'un montant de 345 millions d'euros au Canada pour la construction de la section ouest du contournement de Bradford, en Ontario.

* STELLANTIS STLAM.MI - Le directeur général Antonio Filosa présentera jeudi aux investisseurs sa nouvelle stratégie pour le long terme axée sur un redressement des ventes aux Etats-Unis, marché crucial pour le constructeur automobile franco-italo-américain, un recentrage des investissements pour les nombreuses marques du groupe et un pari sur les synergies avec la Chine.

* GENERALI GASI.MI - Le premier assureur italien a publié jeudi des résultats au titre du premier trimestre supérieurs aux attentes et a confirmé ses objectifs jusqu'en 2027, notamment une croissance annuelle du bénéfice par action comprise entre 8% et 10%.

* EASYJET EZJ.L - La compagnie aérienne britannique à bas coûts a annoncé jeudi une perte de 552 millions de livres sterling (637,9 millions d'euros) au titre du premier semestre, conformément à la fourchette de 540-560 millions de livres prévue en avril, alors que la guerre en Iran continue de renchérir les prix du carburant d'aviation et peser sur les réservations des consommateurs à l'approche de la saison estivale.

* SWISS LIFE SLHN.S a annoncé jeudi que ses revenus de commissions avaient augmenté au premier trimestre, soutenus par une hausse des contributions de son activité de gestion d'actifs et de produits et services tiers.

* EQUINOR EQNR.OL et AKER BP AKRBP.OL - Les deux compagnies pétrolières norvégiennes ont annoncé jeudi être convenues d'échanger des participations dans plusieurs gisements de pétrole et de gaz au large des côtes norvégiennes, ce qui pourrait conduire à une augmentation de la production en accélérant les nouveaux développements.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41S1GO

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)