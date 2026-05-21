Moody's abaisse la note de la dette mexicaine à Baa3

L'agence de notation Moody's a annoncé mercredi avoir abaissé d'un cran la notation de la dette souveraine mexicaine, de "Baa2" à "Baa3", du fait d'une réduction des revenus fiscaux dans un contexte de ralentissement de la croissance.

( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

Elle a associé ce repli de la note d'une perspective stable, ce qui signifie que Moody's n'envisage pas de nouvelle baisse dans les prochains mois.

Selon l'agence, cette décision s'explique par le fait que les revenus fiscaux de l'Etat fédéral s'affaiblissent régulièrement, une tendance qui s'est encore accélérée en 2024, alors qu'il n'est pas en mesure de réduire ses dépenses, jugées trop rigides, notamment du fait du soutien apporté à l'entreprise publique pétrolière Pemex.

Dans ses conditions, "la position budgétaire du Mexique s'est affaiblie par rapport à d'autres pays notés +Baa+ ce qui renforce sa vulnérabilité en cas de choc budgétaire", a justifié l'agence américaine.

Néanmoins, Moody's estime que l'économie mexicaine reste solide et diversifiée et continue de profiter de son accès au marché américain, notamment dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique (ACEUM), qui lui apporte "un ancrage durable en terme de commerce et d'investissement".

Signé durant le premier mandat de Donald Trump, l'ACEUM prévoit une clause de revoyure cette année et les trois pays ont débuté les négociations.

Par ailleurs, "le Mexique n'est pas confronté à des déséquilibres macroéconomiques qui viendraient renforcer les risques budgétaires, les autorités disposent d'une capacité démontrée à ajuster les politiques macroéconomiques et monétaires afin de répondre aux chocs", a estimé Moody's.

Le ministère des Finances mexicain a souligné que malgré cette note dégradée, le pays "conserve la note d'investissement" et que Moody's "n'anticipe pas de nouveaux changements" de la note du pays au cours des 18 prochains mois.

Le Mexique reste le premier partenaire commercial des Etats-Unis, même si les relations se sont tendues depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, qui a imposé des droits de douane aux produits mexicains ne transitant pas via l'ACEUM.

Ces droits de douane ont finalement été annulés par la Cour suprême américaine, et Trump les a remplacés par 10% de droits de douane temporaires. Plus de 80% des produits mexicains à destination des Etats-Unis transitent dans le cadre de l'ACEUM selon le gouvernement mexicain.

Le Mexique doit par ailleurs signer d'ici à la fin de la semaine un accord commercial actualisé avec l'Union européenne, à l'occasion d'un sommet bilatérale entre la cheffe de l'Etat Claudia Sheinbaum et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les négociations en vue d'un accord révisé ont débuté en mai 2016, et un accord de principe sur les aspects commerciaux avait été conclu en 2018, mais n'a jamais été ratifié.