information fournie par Boursorama avec AFP • 21/05/2026 à 08:39

Assurance: bénéfice net en légère baisse pour Generali à cause d'effets fiscaux

Generali a vu son bénéfice net baisser de 2,2% au premier trimestre 2026, à 1,17 milliard d'euros, à cause de prélèvements fiscaux, a indiqué jeudi le numéro un italien de l'assurance.

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Hors ces éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté de Generali est en hausse de 5,2%, à 1,27 milliard d'euros, a indiqué l'assureur dans un communiqué.

C'est un peu plus qu'attendu par les analystes financiers, qui planchaient sur un bénéfice net ajusté de 1,19 milliard d'euros, selon le consensus de FactSet.

L'entrée de primes brutes, l'équivalent du chiffre d'affaires, a augmenté de 6,8%, à 28,2 milliards d'euros.

Ces résultats "confirment le succès de la mise en œuvre de notre plan stratégique, avec une forte croissance du résultat opérationnel, soutenue par tous les segments", a commenté le directeur financier de Generali, Cristiano Borean.

L'assureur avait déjà vu sa rentabilité nettement progresser sur l'année 2025, à 4,31 milliards d'euros (+14,5%) pour le bénéfice ajusté.

Au premier trimestre 2026, l'assurance-vie a notamment enregistré "une performance commerciale très robuste, grâce à la contribution positive de toutes les lignes de métier", selon Cristiano Borean. Le résultat opérationnel du segment a augmenté de 9,9% à près de 1,1 milliard d'euros.

Dans l'assurance des dommages, "malgré un impact plus important des événements catastrophiques", le résultat opérationnel a augmenté de 1,2% à 1,04 milliard d'euros.

Le ratio combiné, indicateur clé qui rapporte les remboursements aux primes encaissées, s'est légèrement amélioré, à 90,5% (+0,8 point sur un an).