Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 07:44

(Actualisé avec SES, Exosens)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NEXANS NEXS.PA a annoncé vendredi la démission d'Oscar Hasbún Martínez de son mandat d'administrateur avec effet au 20 mai prochain.

* ENGIE ENGIE.PA a annoncé vendredi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros afin de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni.

* SES SESFg.LU a fait état lundi d'un Ebitda ajusté au-dessus des attentes en 2025, au terme d'une année qualifiée de "charnière" par le groupe, qui déclare viser une stabilité pour 2026.

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé lundi que sa filiale américaine Photonis Defense s’est vu attribuer par l'armée américaine un contrat d'une valeur maximale de 352,6 millions de dollars (300,09 millions d'euros) portant sur les dispositifs de vision nocturne binoculaires.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - JP Morgan a relevé lundi sa recommandation sur le titre à "surpondérer" contre "neutre".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZN0U8

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ENGIE
28,9300 EUR Euronext Paris -2,03%
EXOSENS
62,300 EUR Euronext Paris -0,16%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
NEXANS
122,300 EUR Euronext Paris +0,74%
Pétrole Brent
78,75 USD Ice Europ +8,59%
Pétrole WTI
72,12 USD Ice Europ +7,27%
SES
6,325 EUR Euronext Paris -0,47%
TOTALENERGIES
67,2800 EUR Euronext Paris -0,40%
