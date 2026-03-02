Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

information fournie par Reuters • 02/03/2026 à 07:44

* NEXANS NEXS.PA a annoncé vendredi la démission d'Oscar Hasbún Martínez de son mandat d'administrateur avec effet au 20 mai prochain.

* ENGIE ENGIE.PA a annoncé vendredi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3 milliards d'euros afin de financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni.

* SES SESFg.LU a fait état lundi d'un Ebitda ajusté au-dessus des attentes en 2025, au terme d'une année qualifiée de "charnière" par le groupe, qui déclare viser une stabilité pour 2026.

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé lundi que sa filiale américaine Photonis Defense s’est vu attribuer par l'armée américaine un contrat d'une valeur maximale de 352,6 millions de dollars (300,09 millions d'euros) portant sur les dispositifs de vision nocturne binoculaires.

* TOTALENERGIES TTEF.PA - JP Morgan a relevé lundi sa recommandation sur le titre à "surpondérer" contre "neutre".

