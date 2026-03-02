 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DBV Technologies dévoile des données positives pour son patch Viaskin Peanut chez l'enfant
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 09:06

A l'occasion d'une présentation orale lors du Congrès annuel 2026 de l'American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI), DBV Technologies a présenté des données positives supplémentaires issues de l'étude de phase 3 Vitesse, le plus vaste essai à ce jour en immunothérapie des allergies alimentaires.

L'étude a atteint son critère principal d'évaluation. Le patch Viaskin Peanut de la société biopharmaceutique a démontré un effet thérapeutique statistiquement significatif avec 46,6% des enfants ayant atteint les critères de réponse au traitement après 12 mois de traitement, contre 14,8% des enfants dans le groupe placebo.

Dans le détail, 82,8% des sujets traités avec le patch de DBV Technologies ont augmenté leur dose réactogène d'au moins une dose, ou d'un palier incrémental lors d'un test de provocation orale en double aveugle contrôlé par placebo, au 12ème mois, contre environ 48% dans le groupe placebo. En outre, 60,1% des patients dans les mêmes conditions ont augmenté leur dose réactogène d'au moins deux paliers lors du test, contre 23,4% dans le groupe placebo.

La société précise que son patch a été bien toléré et que la majorité des événements indésirables survenus pendant le traitement étaient des réactions locales légères au site d'application.

Valeurs associées

DBV TECHNO
3,6300 EUR Euronext Paris +1,11%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Moyen-Orient: recul des Bourses européennes à l'ouverture
    information fournie par AFP 02.03.2026 09:25 

    Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures. ... Lire la suite

  • Un homme passe devant le logo Toyota lors d'un événement de lancement à Mumbai
    Toyota: Elliott approuve l'offre relevée à $30 mds pour Toyota Industries
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:09 

    Le fonds activiste ‌Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans ​le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant ​l'offre à 30 milliards de dollars ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 02.03.2026 09:00 

    * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a déclaré lundi prendre acte d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne confirmant une condamnation antérieure pour des pratiques considérées comme anticoncurrentielles, le transporteur ajoutant qu'il paiera les amendes relatives ... Lire la suite

  • DERICHEBOURG : Risque de correction sous les résistances
    DERICHEBOURG : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 02.03.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank