DBV Technologies dévoile des données positives pour son patch Viaskin Peanut chez l'enfant
L'étude a atteint son critère principal d'évaluation. Le patch Viaskin Peanut de la société biopharmaceutique a démontré un effet thérapeutique statistiquement significatif avec 46,6% des enfants ayant atteint les critères de réponse au traitement après 12 mois de traitement, contre 14,8% des enfants dans le groupe placebo.
Dans le détail, 82,8% des sujets traités avec le patch de DBV Technologies ont augmenté leur dose réactogène d'au moins une dose, ou d'un palier incrémental lors d'un test de provocation orale en double aveugle contrôlé par placebo, au 12ème mois, contre environ 48% dans le groupe placebo. En outre, 60,1% des patients dans les mêmes conditions ont augmenté leur dose réactogène d'au moins deux paliers lors du test, contre 23,4% dans le groupe placebo.
La société précise que son patch a été bien toléré et que la majorité des événements indésirables survenus pendant le traitement étaient des réactions locales légères au site d'application.
