Moyen-Orient: recul des Bourses européennes à l'ouverture
information fournie par AFP 02/03/2026 à 09:25

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens reculaient fortement lundi à l'ouverture de la séance, dans la foulée de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran et des représailles de Téhéran sur plusieurs pays du Moyen-Orient, sur fond de bond du prix des hydrocarbures.

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris perdait 1,96%, Francfort 1,99%, Milan 2,13% et Londres 0,55%.

