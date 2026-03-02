 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en baisse, les yeux rivés sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 09:35

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes reculent en ‌début de séance lundi, alors que les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran se ​poursuivent, tout comme les ripostes de Téhéran sur les alliés régionaux des Américains, ouvrant de nouveaux fronts et multipliant les risques géopolitiques.

À Paris, le CAC 40 perd 2,10% à 8.400,60 ​points vers 08h08 GMT. A Francfort, le Dax recule de 2,22% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,66%.

L'indice EuroStoxx ​50 est en baisse de 2,37%, le FTSEurofirst ⁠300 abandonne 1,64% et le Stoxx 600 recule de 1,65%.

En ce début de ‌semaine, les regards se tournent vers la situation au Moyen-Orient. L'armée israélienne a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi qu'elle continuait de mener ​des frappes à grande échelle ‌contre des "cibles" situées à travers la capitale iranienne Téhéran, après que ⁠l'Iran a effectué dimanche dans la région des ripostes à l'opération conjointe lancée par les Etats-Unis et Israël.

Tsahal a dit par ailleurs avoir commencé à frapper le Hezbollah en différents ⁠points du Liban en ‌réponse à des projectiles lancés en direction d'Israël par le mouvement armé ⁠aligné sur l'Iran, signalant un nouveau front dans le conflit.

Le locataire de la Maison blanche ‌a dit au Daily Mail que le conflit pourrait durer encore quatre ⁠semaines, tout en affirmant que les attaques se poursuivraient jusqu'à ce que ⁠les objectifs des États-Unis ‌soient atteints.

En dehors du plan géopolitique, les investisseurs attendent les chiffres sur les indices PMI ​manufacturier.

En Allemagne, les ventes au détail ont ‌enregistré une baisse de 0,9% en janvier sur un mois, plus marquée que prévu, montrent les données publiées lundi ​par l'Office fédéral de la statistique.

Aux valeurs, le secteur de la défense monte avec le conflit au Moyen-Orient, Thales, Dassault Aviation et Exosens gagnent entre 3% et 6%, ⁠tandis que Rheinmetall et Renk prennent 3,6% et 5,4% respectivement. L'indice sectoriel prend 1,3%.

Les valeurs de l'énergie sont dans le vert aussi. TotalEnergies, Shell et Viridien gagnent entre 5% et 6%. Le compartiment de l'énergie prend 2,5%.

En revanche, les compagnies aériennes sont dans le rouge. Air France-KLM, Lufthansa et IAG chutent entre 7% et 10%. L'indice sectoriel perd 5,5%.

(Rédigé par Mara ​Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
78,71 USD Ice Europ +8,54%
Pétrole WTI
72,03 USD Ice Europ +7,14%
1 commentaire

  • 10:58

    Petite baisse à mon avis en fonction des risques réels.On pourrait bien avoir une chute plus conséquente

Signaler le commentaire

