L'Europe ouvre en baisse, les yeux rivés sur le Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
Les principales Bourses européennes reculent en début de séance lundi, alors que les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran se poursuivent, tout comme les ripostes de Téhéran sur les alliés régionaux des Américains, ouvrant de nouveaux fronts et multipliant les risques géopolitiques.
À Paris, le CAC 40 perd 2,10% à 8.400,60 points vers 08h08 GMT. A Francfort, le Dax recule de 2,22% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,66%.
L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 2,37%, le FTSEurofirst 300 abandonne 1,64% et le Stoxx 600 recule de 1,65%.
En ce début de semaine, les regards se tournent vers la situation au Moyen-Orient. L'armée israélienne a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi qu'elle continuait de mener des frappes à grande échelle contre des "cibles" situées à travers la capitale iranienne Téhéran, après que l'Iran a effectué dimanche dans la région des ripostes à l'opération conjointe lancée par les Etats-Unis et Israël.
Tsahal a dit par ailleurs avoir commencé à frapper le Hezbollah en différents points du Liban en réponse à des projectiles lancés en direction d'Israël par le mouvement armé aligné sur l'Iran, signalant un nouveau front dans le conflit.
Le locataire de la Maison blanche a dit au Daily Mail que le conflit pourrait durer encore quatre semaines, tout en affirmant que les attaques se poursuivraient jusqu'à ce que les objectifs des États-Unis soient atteints.
En dehors du plan géopolitique, les investisseurs attendent les chiffres sur les indices PMI manufacturier.
En Allemagne, les ventes au détail ont enregistré une baisse de 0,9% en janvier sur un mois, plus marquée que prévu, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.
Aux valeurs, le secteur de la défense monte avec le conflit au Moyen-Orient, Thales, Dassault Aviation et Exosens gagnent entre 3% et 6%, tandis que Rheinmetall et Renk prennent 3,6% et 5,4% respectivement. L'indice sectoriel prend 1,3%.
Les valeurs de l'énergie sont dans le vert aussi. TotalEnergies, Shell et Viridien gagnent entre 5% et 6%. Le compartiment de l'énergie prend 2,5%.
En revanche, les compagnies aériennes sont dans le rouge. Air France-KLM, Lufthansa et IAG chutent entre 7% et 10%. L'indice sectoriel perd 5,5%.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
