Le fonds activiste ‌Elliott Investment Management a accepté de céder sa participation dans ​le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries après que Toyota a relevé son offre de rachat à 20.600 yens (112,03 euros), évaluant ​l'offre à 30 milliards de dollars (25,61 milliards d'euros) et mettant fin à plusieurs ​mois de bras de fer sur ⁠le prix de l'opération.

Dans un communiqué publié lundi, Elliott ‌a déclaré qu'il avait l'intention d'accepter les termes de l'offre revue à la hausse, affirmant que le ​prix représentait un "résultat amélioré" ‌pour les actionnaires minoritaires.

Le groupe automobile japonais avait ⁠initialement proposé 16.300 yens par action pour Toyota Industries, connu sous le nom de TICO, un prix qui avait suscité ⁠de nombreuses critiques ‌de la part des actionnaires minoritaires, dont beaucoup estimaient ⁠qu'il sous-évaluait la société.

Toyota a ensuite augmenté son offre ‌à 18.800 yens, ce qu'Elliott et d'autres ont ⁠de nouveau rejeté, jugeant ce prix trop bas. L'offre ⁠publique d'achat devait ‌prendre fin lundi.

Le groupe japonais a déclaré que son dernier ​prix d'offre dépendait de l'obtention ‌de garanties de prêt auprès de ses banques. En acceptant l'offre, le fonds activiste ​de Paul Singer met fin à plusieurs mois d'impasse.

Le prix majoré porte la valeur de l'offre à 4.700 ⁠milliards de yens.

Toyota a déclaré lundi dans un communiqué qu'Elliott, qui avait poussé le groupe à augmenter son prix, avait accepté de céder ses actions dans Toyota Industries sous certaines conditions.

