Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 08:12

(Actualisé avec Douglas, Sanofi Thyssenkrupp RWE LANXESS Swiss Re Embracer Adyen)

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

*

SANOFI

SASY.PA a annoncé jeudi que le rilzabrutinib avait obtenu la désignation de médicament orphelin dans l'Union européenne (UE) pour la maladie liée aux IGG4, une pathologie chronique auto-immune. Le rilzabrutinib a aussi reçu une telle désignation pour la thrombocytopénie immunitaire (TPI) aux Etats-Unis, dans l'UE et au Japon.

* CARMAT ALCAR.PA a annoncé la suspension du cours de son action à compter de ce jeudi en amont de l'audience du 19 août.

*

THYSSENKRUPP

TKAG.DE a abaissé jeudi ses perspectives d'investissements et de ventes pour l'ensemble de l'année, le conglomérat allemand l'expliquant par la faiblesse de la demande pour ses produits alors que les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump perturbent le commerce mondial.

* RWE RWEG.DE - Le premier producteur d'électricité allemand a publié jeudi un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes pour le premier semestre, en raison de faibles conditions de vent et d'une activité commerciale en berne.

* LANXESS LXSG.DE recule de 3,3% en avant-Bourse. Le fabricant de produits chimiques de spécialité a réduit jeudi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, en raison d'une faible demande, et ne prévoit aucune amélioration de l'environnement économique pendant le reste de l'année.

* SWISS RE SRENH.S - Le groupe de réassurance a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 24% au titre du premier semestre - un résultat meilleur que prévu - et a maintenu ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

* EMBRACER EMBRACb.ST - L'éditeur suédois de jeux vidéo a publié jeudi un bénéfice d'exploitation au premier trimestre bien inférieur aux attentes des analystes, citant l'actuelle faiblesse de son catalogue de jeux pour PC et consoles.

* ADYEN ADYEN.AS - Le groupe néerlandais de paiement a fait état jeudi d'une hausse de 20% de son chiffre d'affaires semestriel mais celui-ci est en-deçà des attentes du marché en raison des droits de douane américains et de la faiblesse du dollar.

* DOUGLAS DOU1.DE - Le distributeur allemand de produits de beauté haut de gamme a fait état jeudi d'une baisse moins importante que prévu de son bénéfice trimestriel, stimulé par des ventes plus fortes que prévu.

* CVC CVC.AS doit publier ses résultats trimestriels ce jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U02UP

(Rédigé par Mara Vîlcu et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

