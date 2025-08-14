Opel va présenter son nouveau concept-car en avant première
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 10:10
Sans révéler encore son nom, la marque laisse apparaître un lien marqué avec sa signature haute performance GSE et une évolution du design Opel Compass.
Selon Florian Huettl, CEO, ce modèle 'donnera un avant-goût des modèles à venir' et 'séduira par son design'.
Les clichés mettent en avant un logo GSE sur le volant, un design aérodynamique inspiré du sport automobile et des références à la mythique Opel Manta 400. L'habitacle intègre notamment un siège conducteur léger et un arceau de sécurité, confirmant une orientation vers la performance électrique et la conduite sur circuit.
Valeurs associées
|8,330 EUR
|MIL
|+0,65%
