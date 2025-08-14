L'Europe sur de faibles variations après le récent rallye

FILE PHOTO: Former Paris Stock Exchange building

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi en matinée après le récent rallye des marchés alors que les investisseurs digèrent de nombreux indicateurs macroéconomiques et attendent avec impatience l'issue du sommet de vendredi entre les présidents américain et russe.

À Paris, le CAC 40 prend 0,40% à 7.835,80 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,15%, plombé principalement par les ressources de base. A Francfort, le Dax avance de 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,24% et le FTSEurofirst 300 de 0,25%. Le Stoxx 600 gagne 0,25%, soutenu essentiellement par le compartiment défensif de l'immobilier, tandis que des prises de bénéfice ont lieu dans les nouvelles technologies.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une stabilité pour le Dow Jones, une baisse de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,09% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance où ces deux derniers indices ont terminé à des niveaux records pour la deuxième séance consécutive.

L'enthousiame des marchés découle de la perspective d'une baisse quasi assurée des taux de la banque centrale américaine lors de sa réunion des 16 et 17 septembre, des données sur les prix à la consommation ayant montré que l'inflation a augmenté à un rythme modéré en juillet. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi qu'il pensait qu'une baisse agressive d'un demi-point des taux de la Fed en septembre était possible au regard des récents chiffres montrant une faiblesse de l'emploi.

La publication à 12h30 GMT des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis devrait donner un nouvel aperçu des pressions inflationnistes outre-Atlantique. En France, l'inflation IPCH a été confirmée à 0,9% en juillet, selon les données de l'Insee.

En Grande-Bretagne, l'économie a ralenti moins vite que prévu au deuxième trimestre 2025, avec une croissance de 0,3%. Le marché attend désormais dans le courant de la journée d'autres statistiques de conjoncture en Europe et aux Etats-Unis, dont la première estimation du PIB en zone euro.

Sur le plan géopolitique, avant la rencontre vendredi en Alaska entre le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, le locataire de la Maison blanche a menacé mercredi la Russie de "conséquences très sévères" si le chef du Kremlin entravait les efforts de paix en Ukraine, tout en évoquant la possibilité d'une seconde rencontre incluant le président ukrainien Volodimir Zelensky.

L'incertitude sur l'issue de ce sommet limite le potentiel de gains des marchés et la prise de risque.

Dans les résultats d'entreprises, Carlsberg chute de 4,83%, le brasseur danois ayant fait état d'un bénéfice semestriel en deçà des attentes. Le géant allemand du transport maritime Hapag-Lloyd plonge de 10,89% après abaissé le haut de la fourchette de sa prévision de bénéfice annuel.

La fintech néerlandaise Adyen dévisse de près de 20%, à un plus bas de quatre mois, après la publication d'un chiffre d'affaires semestriel décevant.

Embracer <EMBRACb.ST dégringole de 22%, l'éditeur suédois de jeux suédoise ayant fait état d'un bénéfice trimestriel bien inférieur aux attentes.

Côté hausse, l'assureur britannique Aviva monte de 4,15%, à la faveur d'un relèvement de son dividende intérimaire, tandis que le groupe de réassurance Swiss Re avance de près de 1% après un bénéfice semestriel meilleur que prévu.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)