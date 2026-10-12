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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 08:15

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(Actualisé avec détails sur le secteur automobile, Vallourec, Technip Energies, OPMobility, Schneider Electric, Nordex)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les constructeurs automobiles européens et chinois devraient présenter jusqu'à 60 nouveaux modèles au Salon de l'automobile de Paris, qui ouvre ses portes ce lundi, alors que la concurrence pour attirer l'attention des acheteurs sur le continent ne cesse de s'intensifier.

STELLANTIS STLAM.MI a dévoilé dimanche un concept car très attendu, préfigurant le retour de la 2CV Citroën, une icône dont le groupe a choisi de reprendre de nombreux codes pour se distinguer d'une concurrence toujours plus nombreuse en Europe.

Chez RENAULT RENA.PA , les voitures électriques ont représenté environ 60% des ventes lors du week-end écoulé, a déclaré le directeur général de la marque, Fabrice Cambolive, ce qui constitue un nouveau record pour le groupe dans un contexte de hausse des prix des carburants.

La Chine et l'Union européenne (UE) ont mené des "consultations intensives" sur le commerce des véhicules hybrides et électriques, ainsi que sur les efforts visant à concilier les préoccupations économiques et commerciales, a déclaré lundi le ministère chinois du Commerce.

* LVMH LVMH.PA doit publier lundi après-clôture son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé lundi avoir remporté un contrat majeur avec TOTALENERGIES TTEF.PA pour le champ gazier d'Absheron en Azerbaïdjan.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé lundi avoir remporté un grand contrat avec HPCL pour moderniser la raffinerie de Mumbai, en Inde.

* NEXANS NEXS.PA - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* OPMOBILITY OPM.PA - Citigroup a abaissé sa recommantion à "neutre" contre "acheter".

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Panmure Liberum a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter".

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - La banque italienne tiendra une réunion de son conseil d'administration lundi en fin de journée après qu'INTESA SANPAOLO ISP.MI s'est engagée à améliorer son offre publique d'achat et a obtenu le soutien de certains investisseurs clés, ont déclaré dimanche trois sources proches du dossier.

* INWIT INWT.MI - Les principaux actionnaires d'INWIT sont en train de mettre en place le financement d'une éventuelle opération de retrait de la cote de la plus grande société italienne d'exploitant de pylônes de téléphonie mobile, ont indiqué deux sources proches du dossier.

* NORDEX NDXG.DE - Le fabricant d'éoliennes a annoncé lundi que ses prises de commandes de projets au troisième trimestre avaient progressé de 30% par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à d'importantes commandes en provenance de Turquie et à la poursuite de la reprise sur le marché américain.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45G1Q0

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia)

Valeurs associées

BANCA MPS
11,000 EUR MIL 0,00%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX +1,64%
INTESA SANPAOLO
6,116 EUR MIL 0,00%
INWIT
7,025 EUR MIL 0,00%
LVMH
380,000 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXANS
129,300 EUR Euronext Paris 0,00%
NORDEX SE O.N.
35,420 EUR XETRA 0,00%
OPMOBILITY
9,725 EUR Euronext Paris 0,00%
Pétrole Brent
104,45 USD Ice Europ +0,31%
Pétrole WTI
91,12 USD Ice Europ -0,57%
RENAULT
26,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
SCHNEIDER ELECTRIC
266,400 EUR Euronext Paris 0,00%
STELLANTIS
4,003 EUR MIL 0,00%
TECHNIP ENERGIES
29,140 EUR Euronext Paris 0,00%
TOTALENERGIES
78,530 EUR Euronext Paris 0,00%
VALLOUREC
17,885 EUR Euronext Paris 0,00%
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