Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Energiekontor, secteur bancaire)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR BANCAIRE - UNICREDIT CRDI.MI doit continuer à avoir de fortes racines italiennes, a déclaré vendredi la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, alors que la banque italienne tente un rapprochement avec la banque allemande Commerzbank CBKG.DE .

"J'espère qu'un dialogue positif pourra s'instaurer entre la banque et les autorités allemandes", a-t-elle ajouté dans une interview accordée à l'hebdomadaire financier italien Milano Finanza.

S'agissant d'INTESA SANPAOLO ISP.MI , qui a lancé lundi une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards d'euros sur MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI , Giorgia Meloni a dit espérer que MPS ne serait pas démantelée, ce qui lui ferait perdre son nom et son identité.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, dans un contexte de forte demande de puces destinées à l'intelligence artificielle (IA), qui devrait continuera d'alimenter des dépenses soutenues pour ses équipements de fabrication de semi-conducteurs. L'action Applied Materials chute cependant de plus de 5% dans les transactions hors séance, les attentes élevées des investisseurs ayant éclipsé ces résultats. Ce repli en Bourse pourrait avoir un impact sur ASML ASML.AS et le secteur européen des semi-conducteurs.

* AVIVA AV.L - L'assureur britannique a fait état vendredi d'une hausse de 24% de son bénéfice d'exploitation au titre du premier semestre, dépassant les attentes, porté par la fusion avec Direct Line et une croissance de son activité d'assurance générale.

* ENERGIEKONTOR EKTG.DE chute de 11,8% en avant-Bourse, le spécialiste allemand des énergies renouvelables ayant revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour cette année.

* PHILIPS PHG.AS , SHELL SHEL.L - Un groupe de pirates informatiques, Cl0p, connu pour exploiter les failles logicielles afin d'attaquer simultanément plusieurs cibles, a affirmé avoir dérobé d'importants volumes de données à près de 50 entreprises à travers le monde, notamment Philips, Shell, Fiserv FISV.O et GE GE.N , selon un message publié sur le site internet du groupe.

* FERROVIAL FERF.AS FER.MC a annoncé jeudi son intention de se retirer d'Euronext Amsterdam à compter du 11 septembre, tout en restant coté au Nasdaq et à la Bourse espagnole.

* RYANAIR RYA.I - Des restes d'oiseau ont été retrouvés dans le moteur d'un Boeing BA.N 737 NG de la compagnie Ryanair, dont un passager avait été partiellement aspiré à travers un hublot brisé peu après le décollage de l'appareil d'un aéroport grec en juillet, a déclaré jeudi le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB).

* VALNEVA VLS.PA et Pfizer PFE.N ont annoncé vendredi l'acceptation pour revue par l'agence européenne des médicaments de la demande d'autorisation de mise sur le marché de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)