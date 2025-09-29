 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 07:50

(Actualisé avec Volkswagen Group, Exosens)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EQUASENS EQSE.PA a confirmé vendredi ses perspectives pour 2025.

* VOLKSWAGEN GROUP VOWG.DE restructure ses activités en Inde, un marché clé pour le constructeur automobile qui souhaite y investir davantage, mais qui est confronté à des changements politiques et à une concurrence croissante, selon une note interne consultée par Reuters.

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé lundi la signature d’un contrat "majeur" d'approvisionnement avec le ministère espagnol de la Défense portant sur 17.000 monoculaires de vision nocturne avec NVLS (Night Vision Lasers Spain).

* Le groupe danois GENMAB GMAB.CO a accepté d'acquérir la société néerlandaise de biotechnologie cotée au Nasdaq MERUS NV 2GH.F , qui développe un médicament contre le cancer de la tête et du cou, pour un montant de 8 milliards de dollars en espèces, ont annoncé lundi les deux entreprises dans un communiqué.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VC0M5

(Rédigé par Bertrand De Meyer et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

