Lufthansa va supprimer 4.000 emplois d'ici à 2030

Grève organisée par le syndicat Verdi à l'aéroport de Francfort

Lufthansa va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030 en s'appuyant sur la numérisation, l'automatisation et la consolidation des processus, a déclaré lundi la compagnie aérienne allemande dans le cadre de sa journée investisseurs.

Le groupe s'est également fixé de nouveaux objectifs à moyen terme pour 2028 et 2030.

Lufthansa prévoit une marge de bénéfice ajusté avant intérêts et impôts de 8 à 10%, un objectif précédemment fixé à 8%. Le flux de trésorerie disponible du groupe devrait quant à lui générer plus de 2,5 milliards d'euros par an.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Lufthansa prévoyait de réduire d'environ 20% son personnel non opérationnel.

Les réductions seront effectuées principalement en Allemagne et en consultation avec les partenaires sociaux, a déclaré Lufthansa.

Le groupe prévoit également d'ajouter plus de 230 nouveaux avions d'ici 2030 et d'approfondir la coopération entre ses compagnies aériennes afin d'améliorer les rendements.

(Rédigé par Ozan Ergenay et Tristan Veyet à Gdansk, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)