TotalEnergies prend 49% dans des actifs de production de gaz de Continental Resources

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy

TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma.

Le potentiel de ces actifs devraient permettre d’atteindre une production brute d’environ 350 millions de pieds cubiques par jour (Mpc/j) d’ici 2030 et de maintenir ce niveau, selon un communiqué.

Cette acquisition complète celles de Dorado et de Constellation, réalisées en 2024 et situées dans le bassin d’Eagle Ford, ajoute TotalEnergies.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)