Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec cours en avant Bourse de Soitec, TotalEnergies, Deutsche Telekom, Solvay, Euronext, Legrand)
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* SOITEC SOIT.PA a relevé mercredi son objectif de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice grâce à la demande en Photonics-SOI, le fournisseur français de matériaux de semi-conducteurs anticipant une croissance d'environ 50% sur un an contre 30% auparavant.
Le titre progresse d'environ 10% en avant-Bourse.
* TOTALENERGIES TTEF.PA - Le géant pétrolier et gazier a annoncé jeudi la finalisation d'une transaction conclue en décembre 2025 avec GALP GALP.LS et portant sur son acquisition d'une participation opérée de 40% dans la licence PEL83, ainsi que l'acquisition par le groupe portugais d'une participation de 10% dans la licence PEL56, et de 9,39% dans la licence PEL91.
* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE - L'action progresse de 1,9% avant la cloche après des informations selon lesquelles le fonds activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans l'opérateur de télécommunications allemand.
* SOLVAY SOLB.BR - Le groupe chimique belge va plus que doubler sa capacité de production de peroxyde d'hydrogène ultra-pur à Taïwan d'ici fin 2026, afin de répondre à la demande croissante des fabricants de semi-conducteurs de l'île, a-t-il déclaré jeudi.
* EURONEXT ENX.PA - Morgan Stanley a entamé jeudi le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondérer" et un objectif de cours de 200 euros.
* LEGRAND LEGD.PA - Deutsche Bank a relevé jeudi sa recommandation sur le titre du spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment à "acheter" contre "conserver".
* VIVENDI VIV.PA doit publier ses résultats trimestriels ce jeudi.
* FORVIA FRVIA.PA a annoncé mercredi la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions approuvé le 4 juin 2026.
* DERICHEBOURG DBG.PA a annoncé mercredi renforcer sa coopération avec Vicat via la coentreprise Valèreco.
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(Rédigé par Claude Chendjou et Augustin Turpin)
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