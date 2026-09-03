Poutine évoque une paix possible avec l'Ukraine tout en accusant Kyiv

Le président russe Poutine participe au Forum économique de l'Est à Vladivostok

Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'il existait une possibilité ‌de parvenir à un accord de paix mettant fin à la guerre en Ukraine, tout en dénonçant les avertissements de Kyiv sur les ​risques encourus par les avions dans l'espace aérien russe qui s'apparentent, selon lui, à du "terrorisme d'État".

Le président russe a ajouté qu'un certain nombre de pays, dont les États-Unis et la Chine, étaient prêts à soutenir un règlement du conflit.

"Cependant, au final, le problème doit être résolu par ​les pays impliqués dans le conflit, la Russie et l'Ukraine. C'est la bonne approche. Nous sommes néanmoins reconnaissants envers tous ceux qui tentent de contribuer à un règlement. Y a-t-il une ​chance ? À mon avis, oui, il y en a une", a-t-il déclaré ⁠lors d'un forum économique dans l'Extrême-Orient russe.

De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, a dit à des journalistes à ‌Kyiv avoir bon espoir de voir naître une "nouvelle dynamique" en vue d'une fin de la guerre avec la Russie.

"Je pense que les efforts de paix vont désormais connaître une nouvelle dynamique, avec le retour de cette phase ​active d'engagement politique et diplomatique dans de nombreuses ‌capitales à travers le monde", a déclaré Andrii Sybiha.

MENACES AÉRIENNES

En réponse à une question, Vladimir Poutine a ⁠cependant déclaré que les attaques ukrainiennes contre des navires de commerce russes et les "menaces d'attaques contre des avions civils" étaient des "actes de terrorisme d'État", ce qui, selon lui, "complique les perspectives de pourparlers de paix bilatéraux".

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a averti cette semaine les compagnies aériennes et ⁠les compagnies d'assurance que la ‌présence de drones ukrainiens rendait le ciel russe dangereux, tout en précisant que l'Ukraine ne ciblerait que les ⁠installations militaires russes et ne menacerait pas les avions civils.

Mercredi, l'Ukraine a exhorté l'agence de l'aviation civile des Nations Unies à demander à ses ‌États membres d'interdire les survols du territoire russe, comme c'est le cas du territoire ukrainien depuis l'invasion russe à grande ⁠échelle en 2022.

Après quatre ans et demi de guerre, la ligne de front est globalement figée ⁠et aucuns pourparlers de paix n'ont ‌eu lieu depuis février. Chaque camp a intensifié ses frappes aériennes sur le territoire adverse, tandis que la guerre en mer s'est fortement ​intensifiée avec des attaques des deux camps contre les ports et la marine ‌marchande.

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie poursuivait ses contacts avec l'administration du président américain Donald Trump, qui s'est un temps efforcée de jouer un rôle de ​médiateur en vue d'un accord de paix en Ukraine.

"Nous sommes favorables à un rétablissement complet des relations avec les États-Unis. Cependant, cela ne dépend pas uniquement de nous; cela dépend aussi de la partie américaine. Mais d'après ce que je comprends, ce que je ressens ⁠et ce que j'observe, le président Trump est attaché à un tel dialogue positif et constructif", a dit le président russe.

Des contacts ont lieu entre les services de renseignement des deux pays et par l'intermédiaire des émissaires de Donald Trump, a ajouté Vladimir Poutine. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a rencontré des chefs du renseignement russe à Moscou la semaine dernière, mais aucune des deux parties n'a révélé la teneur des discussions.

(Reportage de Vladimir Soldatkin, avec la contribution de Dmitry Antonov, Ksenia Orlova, Gleb Stolyarov et Anastasia Lyrchikova ;version française Nicolas Delame et ​Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)