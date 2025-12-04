Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec LVMH, Société générale, Capgemini, Schneider, secteur du luxe, Adidas, Aurubis, Rio Tinto, Novo Nordisk)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LVMH LVMH.PA - Les employés de la filière vin et spiritueux du groupe Moët Hennessy sont appelés à manifester vendredi par la CGT, qui demande l'ouverture d'une négociation sur les compensations financières, selon

un tract

consulté par Reuters.

Le groupe LVMH a par ailleurs

démenti

mercredi tout détournement d'actions de son concurrent Hermès et nié détenir des actions "cachées" du sellier.

* ERAMET ERMT.PA a annoncé jeudi le lancement d'un programme d'amélioration de sa performance opérationnelle, intitulé "ReSolution", le groupe minier français disant vouloir faire face à des conditions de marchés qualifiées de "difficiles". Il cite un potentiel initial d'amélioration de l'Ebitda en année pleine de 130 à 170 millions d'euros d'ici deux ans.

* SOCIETE GENERALE SOGN.PA relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

* CAPGEMINI CAPP.PA - JP Morgan reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre".

* SECTEUR DU LUXE - La police italienne s'est rendue mercredi au siège de 13 entreprises de haute couture pour leur demander de remettre des documents relatifs à la gouvernance et au contrôle de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre d'une enquête sur des allégations d'abus envers les travailleurs chez des sous-traitants du secteur de la mode, selon des documents judiciaires.

Les marques qui ont reçu des ordonnances de production de documents sont Dolce & Gabbana, Gianni Versace, Prada

1913.F , Adidas Italy ADSGn.DE , Off-White Operating, Missoni, Ferragamo SFER.MI , Givenchy Italia, Alexander McQueen Italia, Guccio Gucci PRTP.PA , Yves Saint Laurent Manifatture

PRTP.PA , Cris Conf. (Pinko) et Coccinelle.

* AURUBIS NAFG.DE - Le plus grand producteur européen de cuivre a publié jeudi des résultats annuels inférieurs aux attentes, pénalisé par une baisse du débit de concentrés et une réduction des frais de traitement et de raffinage.

* RIO TINTO RIO.L a revu à la hausse jeudi ses prévisions de production de cuivre pour 2025, invoquant une accélération des opérations dans le cadre de son projet Oyu Tolgoi en Mongolie.

* ADIDAS ADSGn.DE a obtenu mercredi le rejet d'un recours déposé par des actionnaires américains qui affirmaient que le groupe allemand avait dissimulé de manière frauduleuse les propos antisémites et autres comportements inappropriés de Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, avant que son partenariat avec le rappeur et créateur de mode ne vole en éclats en 2022.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - Le fabricant danois de médicaments lancera ce mois-ci en Inde son médicament phare contre le diabète, Ozempic, ont déclaré trois sources proches du dossier, alors que l'entreprise cherche à renforcer sa présence dans le pays le plus peuplé au monde.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3X413R

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia)