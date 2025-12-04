 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 098,53
+0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BIC met un terme aux activités de Rocketbook et Skin Creative
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 08:49

Le logo de BIC

Le logo de BIC

BIC a annoncé jeudi qu'il mettra un terme, d’ici le premier trimestre 2026, aux activités opérationnelles de Rocketbook d'une part, et d'Inkbox et Tattly, regroupés sous Skin Creative, d'autre part, le groupe déclarant que leurs performances ne sont pas alignées avec ses ambitions.

L'entreprise française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles de papeterie, de briquets et de rasoirs a précisé que cette décision ne remet pas en cause ses prévisions financières, et aura un impact minimal sur le chiffre d’affaires et la marge d’exploitation ajustée en 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BIC
47,8000 EUR Euronext Paris +0,95%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank