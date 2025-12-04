BIC met un terme aux activités de Rocketbook et Skin Creative

Le logo de BIC

BIC a annoncé jeudi qu'il mettra un terme, d’ici le premier trimestre 2026, aux activités opérationnelles de Rocketbook d'une part, et d'Inkbox et Tattly, regroupés sous Skin Creative, d'autre part, le groupe déclarant que leurs performances ne sont pas alignées avec ses ambitions.

L'entreprise française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles de papeterie, de briquets et de rasoirs a précisé que cette décision ne remet pas en cause ses prévisions financières, et aura un impact minimal sur le chiffre d’affaires et la marge d’exploitation ajustée en 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)