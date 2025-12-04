Budget de la Sécu: Attal appelle Philippe à garder "son sang froid"

Le chef de Renaissance, Gabriel Attal, a appelé jeudi Édouard Philippe à garder son "sang froid" et ses "nerfs solides". ( AFP / Thomas SAMSON )

Le chef de Renaissance, Gabriel Attal, a appelé jeudi Édouard Philippe à garder son "sang froid" et ses "nerfs solides" alors que son homologue à Horizons a évoqué la possibilité que son groupe vote contre ou s'abstienne sur le budget de la Sécurité sociale, ce qui précipiterait son rejet.

"Dans la période où l'air de la vie politique est devenu totalement irrespirable (...), on a besoin de points de repères", a estimé l'ancien Premier ministre sur RTL.

"Il faut tout faire pour avoir un budget d'ici la fin de l'année (...) et ce dont on a besoin aussi, c'est de sang froid et de nerfs solides dans ce contexte où les Français ne comprennent plus les décisions politiques", a-t-il ajouté à destination de son prédécesseur à Matignon.

Édouard Philippe "est une voix qui compte et je n'ai pas de raison de remettre en cause la sincérité de sa démarche ou de ses propos", a ajouté Gabriel Attal. Mais selon lui, "il ne peut pas y avoir de budget parfait pour qui que ce soit, il faut accepter des concessions".

Le groupe LR hésitant également à voter contre ou s'abstenir, ce choix d'Horizons fait peser de sérieuse menace sur l'adoption du texte qui nécessiterait alors le vote pour du PS et l'abstention des écologistes, deux conditions loin d'être acquises.

"Laisse le débat parlementaire se faire!", a enjoint de son côté la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet sur TF1 à destination du maire du Havre, demandant "à chacun de laisser les députés travailler" avant d'annoncer son vote.

Soucieux d'offrir "demain une rupture et un espoir" qui "interviendra en 2027", Gabriel Attal a rappelé au passage à son adresse que lui est "retourné à l'Assemblée nationale" après avoir été Premier ministre alors que le chef d'Horizons a choisi de reprendre sa mairie du Havre et de se tenir à distance des débats politiques pour préparer la présidentielle.

"J'aurais pu me dire +je ne retourne pas à l'Assemblée nationale, je reste en dehors, je viens à votre micro de temps en temps pour distribuer les bons et les mauvais points et puis j'en reste là+", a-t-il persiflé.

Édouard Philippe, candidat déclaré à la présidentielle, domine pour l'instant les sondages dans la camp macroniste, malgré une baisse récente, tout en restant largement derrière le Rassemblement national au premier tour.