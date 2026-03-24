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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 07:53

(Actualisé avec Abivax, Bayer, BP, Kingfisher et secteur automobile)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ABIVAX ABVX.PA – Le groupe français de biotechnologies, qui fait l’objet de rumeurs en matière de fusion-acquisition, a enregistré lundi une trésorerie, équivalent de trésorerie et investissements à court terme de 530,4 millions d’euros à fin décembre 2025, lui permettant de financer ses activités jusqu’au quatrième trimestre 2027.

L'entreprise a également annoncé la nomination d'un nouveau directeur commercial, Michael Nesrallah, "afin de soutenir (sa) prochaine phase de croissance".

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les ventes de véhicules neufs en Europe ont légèrement progressé en février, montre un rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), d'après lequel les ventes de Tesla ont grimpé pour la première fois depuis décembre 2024, profitant de la demande continue pour les voitures électriques.

* PUIG PUIGb.MC - Estée Lauder EL.N est en pourparlers concernant un éventuel rapprochement avec le groupe espagnol de produits de beauté, ont annoncé lundi les deux entreprises, une opération qui permettrait de réunir sous une même enseigne certaines des plus grandes marques mondiales de produits de beauté et de parfums, telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne et Clinique.

* ENGIE ENGIE.PA a annoncé lundi la signature d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec Egyptian Electricity Transmission Company (EETC).

* BAYER BAYGn.DE - Inclusive Capital Partners envisage de céder une participation dans le groupe pharmaceutique allemand, a rapporté lundi Bloomberg News.

* BP BP.L - Le syndicat United Steelworkers a déclaré lundi que la major pétrolière britannique avait recouru à des pratiques de travail déloyales avec un lock-out impactant près de 800 travailleurs de sa raffinerie de Whiting, dans l'État de l'Indiana aux États-Unis, et a exhorté l'entreprise à reprendre les négociations collectives.

* KINGFISHER KGF.L - Le distributeur européen de produits de bricolage doit publier ses résultats avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40823Y

(Rédigé par Blandine Hénault et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ABIVAX
101,200 EUR Euronext Paris 0,00%
BAYER
38,465 EUR XETRA 0,00%
BP
538,400 GBX LSE -4,25%
ENGIE
26,340 EUR Euronext Paris 0,00%
ESTEE LAUDER RG-A
79,250 USD NYSE -7,75%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
KINGFISHER
296,350 GBX LSE +2,51%
PUIG BRANDS B
15,5700 EUR Sibe 0,00%
Pétrole Brent
102,91 USD Ice Europ +2,85%
Pétrole WTI
91,02 USD Ice Europ +2,43%
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