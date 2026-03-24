Accords PS/LFI: Bouamrane appelle à la démission d'Olivier Faure

Le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, à Paris le 25 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le maire socialiste de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), Karim Bouamrane, a appelé mardi à "la démission" d'Olivier Faure de la tête du Parti socialiste, pour mettre en place une "ligne claire" contre La France insoumise, après les élections municipales où de nombreux accords ont été passés avec les mélenchonistes.

"Il faut qu'Olivier Faure démissionne, c'est un échec total", a déclaré le maire tout juste réélu sur le plateau de BFMTV. "Cette ligne n'est pas bonne", a-t-il insisté, "il ne faut pas bégayer".

"C'est bien beau de dire +je suis contre LFI+ avant les périodes électorales et, pendant les périodes électorales et entre les deux tours, aller pactiser avec LFI", s'est-il emporté.

Affirmant n'être lui-même "pas candidat à reprendre le parti", il a souhaité "une nouvelle direction pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans une dualité en 2027 entre le RN et Mélenchon".

Plusieurs accords de fusion, avec plus ou moins de soutien programmatique, ont été trouvés localement entre le PS et LFI après le premier tour des municipales.

Ces accords ont donnés des résultats contrastés au soir du second tour dimanche: ils ont fonctionné à Nantes par exemple où Johanna Rolland a été réélue, mais ont échoué à Toulouse où c'est Jean-Luc Moudenc, maire sortant divers droite qui l'a emporté.

Maire de Saint-Ouen, en proche banlieue parisienne, Karim Bouamrane a protesté à plusieurs reprises pendant et après la campagne car il n'apparaissait pas sur les visuels publiés par le PS, montrant des dizaines d'édiles socialistes.

"Quand tu fais plus de 56%, soit le plus gros score à gauche de l'histoire de ta ville depuis 40 ans dans une élection municipale (...), ton parti continue encore à t'invisibiliser le jour des résultats lorsqu'il évoque les principales victoires: merci pour la force, le soutien et le respect @faureolivier", a-t-il ironisé lundi sur X.