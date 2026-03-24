La Bourse de Paris avance à tâtons dans le brouillard de la situation au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris recule en début de séance après une ouverture en légère hausse, avançant comme les autres places boursières à tâtons dans le brouillard d'incertitude autour de la situation au Moyen-Orient.

A 10H30 (heure de Paris), le CAC 40 reculait de 0,43% à 7.695 points, après avoir ouvert sur une progression de 0,58%. La veille, il avait gagné 0,79%.

A Paris comme ailleurs, les opérateurs ne savent pas comment digérer le dernier "taco" lancé la veille aux marchés par le président américain Donald Trump.

En anglais des places boursières, l'acronyme TACO ("Trump always chicken out") désigne l'expression selon laquelle le président américain fait toujours marche arrière quand sa politique menace trop Wall Street.

Lundi, le président américain a annoncé des négociations avec l'Iran et le report d'éventuelles frappes contre des installations stratégiques iraniennes jusqu'à la fin de la semaine boursière.

L'Iran a cependant nié toute détente et repris ses tirs de missiles contre Israël. Deux infrastructures énergétiques iraniennes ont été visées par des frappes israélo-américaines, a affirmé tôt mardi l'agence iranienne de presse Fars.

"Menace d’escalade, puis rétropédaler, menace d’escalade, puis rétropédaler... Nous avons déjà vu ce scénario", résume Neil Wilson, analyste chez SaxoMarkets. "Discussions ou pas? C'est la question - les marchés attendent la réponse pour savoir dans quel sens pivoter".

- Le pétrole sans direction claire non plus -

Principale boussole des marchés, et au lendemain d'une chute, le pétrole n'offrait pas non plus de direction claire. Le Brent de la mer du nord, référence en Europe pour le brut, restait légèrement au-dessus des 100 dollars le baril (101,83, +1,89%).

Son équivalent américain du WTI progressait plus fortement, mis sans excès (+3,27%, 91 dollars le baril).

- Hausse du taux d'intérêt sur la dette française -

Le taux d'intérêt sur la dette française à dix ans repartait à la hausse mardi matin (+3,74% contre 3,71% la veille en clôture).

C'est un signe que le risque d'inflation lié à la hausse des prix du pétrole persiste dans l'esprit des investisseurs.

- Les automobiles reculent malgré une bonne nouvelle -

Les titres des constructeurs automobiles Renault (-1,57%) et Stellantis (-0,65%) étaient orientés à la baisse, en dépit d'une bonne nouvelle sur le marché. Les immatriculations de voitures neuves en Europe ont effet légèrement progressé en février, selon les statistiques publiées mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Le pétrolier Total progressait légèrement (+0,82%). L’administration Trump et le groupe TotalEnergies ont signé lundi un accord de remboursement de près d’un milliard de dollars au géant français, compensant l’abandon de ses projets d’éolien en mer aux États-Unis, remplacés par des investissements dans le gaz et le pétrole.

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