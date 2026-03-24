France: l'indice d'activité PMI au plus bas depuis octobre

information fournie par Boursorama avec AFP • 24/03/2026 à 10:36

L'activité du secteur privé en France connaît en mars sa plus forte contraction depuis octobre, selon le baromètre PMI Flash publié mardi par S&P Global.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Cet indice a reculé à 48,3, après 49,9 en février, les entreprises interrogées faisant état d'"un affaiblissement de la demande" dû à "un ensemble de facteurs, notamment la guerre au Moyen-Orient".

Les entreprises sondées ont souligné "l'augmentation de l'incertitude géopolitique et l'attentisme des clients sur les marchés intérieurs à l'approche des élections municipales", selon les auteurs de l'enquête.

Par ailleurs, "l'inflation des coûts s'est fortement accélérée et a affiché son niveau le plus élevé depuis novembre 2023. Les prix facturés, en revanche, ont peu évolué", a ajouté S&P Global.

La guerre déclenchée fin février par les attaques des États-Unis et Israël contre l'Iran a entraîné des perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Les quelque 800 entreprises interrogées entre le 12 et le 20 mars déplorent "le plus fort allongement des délais de livraison des fournisseurs depuis plus de trois ans", a relevé un économiste de S&P Global, Joe Hayes.

Par ailleurs, "la flambée des prix du pétrole et des produits pétroliers ainsi que la hausse du coût du carburant se sont traduites par la plus forte augmentation des prix payés par les entreprises depuis la fin de l'année 2023", a ajouté cet économiste.

L'attentisme a également prévalu pendant la campagne des élections municipales, qui se sont tenues les 15 et 22 mars.

"Les données du mois d'avril devraient fournir une meilleure indication de l'état réel de l'économie, mais pour l'heure, l'amorce de la reprise économique française semble s'être figée", selon M. Hayes.

Dans les services, l'indice PMI Flash a reculé à 48,3 en mars, après 49,6 février.

Dans l'industrie manufacturière, il suggère cependant une très légère progression de l'activité, à 50,2 en mars contre 50,1 en février, en tenant compte de l'ensemble des paramètres (commandes, prix, stocks, effectifs, etc.).

L'indice de la production manufacturière montre un repli, à 48,5 en mars, après 51,6 en février.