Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Galderma, Hermès, SAP)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* HERMÈS HRMS.PA - Le fabricant des sacs Birkin a publié jeudi un chiffre d'affaires du troisième trimestre légèrement inférieur aux attentes des analystes, les ventes de sa division Vêtement et Accessoires ayant reculé pour la première fois depuis plusieurs années dans un contexte économique jugé "difficile" par le groupe. Le titre est attendu en repli de 2% à 3%.

* THALES TCFP.PA - Le groupe de défense français a annoncé jeudi des ventes en hausse organique de 8,1% sur les neuf premiers mois de l'année, nourries par les achats croissants d'armement, et a confirmé ses prévisions pour l'année.

* NEXANS NEXS.PA a annoncé jeudi une croissance organique du chiffre d'affaires standard de 3,9% sur les neuf premiers mois de l'année, citant notamment les activités d’Électrification, ainsi qu'un carnet de commandes ajusté en hausse de 0,7% pour son activité PWR-Transmission.

* FDJ UNITED FDJU.PA a annoncé mercredi un abaissement de ses objectifs annuels, tablant désormais sur une baisse comprise entre 1% et 3% ("low-single digit") du produit brut des jeux (PBJ) et sur un déclin d'environ 5% ("mid-single digit") de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026.

* MAUREL & PROM (M&P) MAUP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 17% sur un an au titre des neuf premiers mois de l'année, l'opérateur pétrolier citant notamment les performances en Angola et au Gabon.

* IPSEN IPN.PA a relevé jeudi ses objectifs financiers, après avoir enregistré une hausse organique de 26,7% du chiffre d'affaires au troisième trimestre.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA a ajusté jeudi ses prévisions pour l'exercice en cours, notamment pour prendre en compte l'indemnisation des droits de douane.

* WENDEL MWDP.PA a annoncé jeudi une hausse de 5,1% en glissement trimestriel de son ANR (actif net réévalué) par action pour la période juillet-septembre, la société d’investissement citant dans un communiqué "la cristallisation de valeur avec les cessions de Stahl et d'IHS".

* COVIVIO CVO.PA a fait état mercredi d'une croissance de 2,7% de ses revenus à périmètre constant sur les neufs premiers mois de son exercice, soutenus entre autres par les hausses de loyers et les gains de taux d'occupation ainsi que les revenus variables des hôtels.

* GETLINK GETP.PA a fait état jeudi d'une hausse de 10% du chiffre d'affaires au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif d'Ebitda pour 2026.

* ID LOGISTICS IDLA.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en progression de 25,6% sur un an au troisième trimestre de son exercice, à 1,17 milliard d'euros, le groupe français de transport et logistique citant une dynamique commerciale portée par les clients internationaux.

* FNAC DARTY FNAC.PA - Le distributeur de médias et d'électronique grand public a déclaré mercredi qu'une douzaine de magasins avaient été touchés par les troubles du week-end en France. Les résultats du troisième trimestre du groupe ont été solides et les prévisions sont restées inchangées, même si la demande des consommateurs en France est toujours plus faible que sur les autres marchés, a précisé Fnac Darty, qui confirme ses objectifs 2026 et 2030.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mercredi un protocole d'accord avec le Losc sur le projet de cession des sociétés en charge de l'exploitation du Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy et de ses espaces annexes.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé mercredi l'ouverture de deux nouvelles capacités de production en Egypte.

* NESTLÉ <NESN.S a publié jeudi des ventes en croissance organique supérieure aux attentes au titre du troisième trimestre et a dit avoir déconsolidé ses activités russes après que Moscou a pris le contrôle des actifs russes du groupe le mois dernier.

* ROCHE ROPC.S a légèrement dépassé jeudi les attentes en termes de ventes pour le troisième trimestre, grâce à une demande soutenue dans ses divisions pharmaceutiques et de diagnostic et à un effet de change favorable.

* GALDERMA GALD.S - La société suisse de soins de la peau devrait progresser d'environ 3% en Bourse à l'ouverture, le groupe ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires net pour cette année.

* BARCLAYS BARC.L a annoncé jeudi que son bénéfice du troisième trimestre avait augmenté de 12%, grâce à une croissance de ses revenus et à la stabilité de ses coûts, ce qui lui a permis d'annoncer un nouveau rachat d'actions d'une valeur de 500 millions de livres sterling.

* SAINSBURY'S SBRY.L - Le deuxième plus grand groupe de supermarchés de Grande-Bretagne a emboîté le pas le leader du secteur TESCO TSCO.L en relevant jeudi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année après avoir fait état d'une hausse de 3,6% de celui-ci au premier semestre.

* MONCLER MONC.MI - Le groupe italien de vêtements d'extérieur de luxe a publié mercredi un chiffre d'affaires, au titre du troisième trimestre, globalement stable à taux de change constants. La performance du groupe a été impactée par les effets d'un recul en Europe dû à la faiblesse des dépenses touristiques.

* SAP SAPG.DE - La première entreprise technologique d'Europe a franchi mercredi pour la première fois le cap des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires trimestriel, tout en annonçant une hausse de 26% de son carnet de commandes "cloud" actuel et en relevant sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026 dans le haut de la fourchette initiale.

* NOKIA NOKIA.HE - Le fabricant finlandais d'équipements télécoms a fait état jeudi d'une hausse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel et a maintenu ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année.

* BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES BESI.AS a fait état jeudi de commandes au troisième trimestre supérieures aux attentes des analystes, portées par la demande liée aux centres de données d'IA, mais a indiqué que son chiffre d'affaires resterait stable d'un trimestre à l'autre au cours des trois derniers mois de 2026.

* TELIA TELIA.ST a relevé jeudi sa prévision de croissance du bénéfice d'exploitation ajusté à 3%-4% pour cette année à périmètre comparable, contre une prévision précédente d'environ 3%.

* KUEHNE+NAGEL KNIN.S a relevé jeudi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour cette année pour la troisième fois depuis le début de 2026, citant la vigueur continue de son activité de logistique aérienne et des gains de parts de marché dans la logistique maritime.

* L'ORÉAL OREP.PA , ACCOR ACCP.PA et VINCI SGEF.PA doivent publier ce jeudi leurs résultats financiers respectifs.

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)