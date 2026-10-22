Wendel accroît de 5% son ANR par action au 3e trimestre

Wendel fait état d'un actif net réévalué (ANR) fully diluted par action de 167 EUR à fin septembre, en progression de 5,1% depuis juin 2026, principalement en raison du rebond des multiples de marché au cours du 3e trimestre, ainsi que de l'effet relutif ( 0,5 EUR par action) des rachats d'actions réalisés au cours de cette période.

La société d'investissement revendique de solides performances pour les activités de Wendel Investment Managers (gestion pour compte de tiers), avec une croissance des revenus de 10% à périmètre et taux de change constants depuis le début de l'année.

"Wendel IM est désormais une plateforme globale et diversifiée de près de 50 MdsEUR d'actifs sous gestion, spécialisée dans le midmarket. La dynamique de levées de fonds se poursuit ainsi que la croissance des revenus, en ligne avec les ambitions", souligne Laurent Mignon, président du directoire.

Concernant Wendel Principal Investments (gestion pour compte propre), le groupe met en avant la poursuite de la rotation active du portefeuille de WPI, avec environ 1,6 MdEUR de valeur cristallisée grâce aux cessions de Stahl (finalisée) et d'IHS, réalisées à un niveau supérieur de 20% à l'ANR.

"Ces opérations nous permettent ainsi de déployer notre stratégie de développement ambitieuse tout en conservant une structure financière très solide, avec des maturités longues et financée à des taux fixes bas", commente Laurent Mignon.

Wendel confirme ses perspectives pour l'ensemble de 2026, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires entre le milieu et le haut de la fourchette à un chiffre, une amélioration de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constants et le maintien des flux de trésorerie à un niveau élevé.