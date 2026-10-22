Les Bourses européennes débutent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont commencé la séance en recul jeudi, freinées par une nouvelle hausse des prix du pétrole et des taux obligataires en raison de la situation au Moyen-Orient, sur fond de doutes sur l'IA après les résultats de Meta.

Dans les premiers échanges, à 7H05 GMT, Paris cédait 1,06 %, Francfort 0,76 %, Londres 0,65 % et Milan 1,19 %.

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