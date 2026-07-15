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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** La société de paiement Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe pour acquérir PayPal Holdings Inc < PYPL.O > à 60,50 dollars par action, dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars, ont déclaré deux sources.

nL1N43H09L

** La société brésilienne spécialisée dans l’éducation Anima < ANIM3.SA > a annoncé mardi avoir signé un contrat en vue d’acquérir son concurrent local FMU pour 410 millions de reais (soit 80,9 millions de dollars), selon un document déposé auprès des autorités boursières.

nS0N43209E

Fusions / Acquisitions

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