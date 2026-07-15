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Puces: le fabricant chinois CXMT veut lever jusqu'à 8,6 milliards d'euros en entrant en Bourse
information fournie par Boursorama avec AFP 15/07/2026 à 11:37

CXMT, principal fabricant chinois de puces mémoire, cherche à lever jusqu'à 8,6 milliards d'euros en s'introduisant à la Bourse de Shanghai, à l'heure où Pékin entend doper les semi-conducteurs produits localement dans sa course à l'IA avec les Etats-Unis.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

ChangXin Memory Technologies (CXMT), ambitionne de rivaliser avec l'américain Micron et les sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix, géants du marché des puces mémoire destinées aux centres de données d'intelligence artificielle (IA).

L'entreprise basée dans l'Anhui (est) a annoncé mardi son intention de lever au moins 57,9 milliards de yuans, et potentiellement jusqu'à 66,6 milliards de yuans (8,6 milliards de dollars), en se cotant à Shanghai.

Il s'agirait de la plus importante introduction boursière en Chine continentale depuis 2010 et de la plus grande vente d'actions par une entreprise tech chinoise à ce jour -- surpassant les 46,3 milliards de yuans levés en 2020 par le grand fondeur de semiconducteurs SMIC.

A l'échelle mondiale, la colossale demande de puces mémoire, indispensables aux serveurs d'IA, a fait flamber de concert les prix des composants et les bénéfices de leurs fabricants.

Tout en exacerbant une pénurie majeure des puces mémoire DRAM, utilisées aussi dans les ordinateurs portables, smartphones et autres appareils électroniques.

Selon le journal Financial Times, le mastodonte américain Apple, touché par ces pénuries, testerait actuellement les puces DRAM de CXMT en vue de les intégrer dans ses produits.

Certes, CXMT figure sur la liste du Pentagone recensant les entreprises chinoises soupçonnées d'entretenir des liens avec l'armée de leur pays, mais cela n'interdit pas aux firmes américaines de conclure des accords avec elles.

Alors que Pékin et Washington se livrent une bataille pour la suprématie sur l'IA, CXMT pourrait jouer un rôle-clé dans la volonté de la Chine de réduire sa dépendance aux composants technologiques étrangers.

"C'est une étape marquante pour le développement de l'industrie locale des semi-conducteurs", confie à l'AFP Larry Yang, économiste de First Seafront Fund Management.

La production nationale de puces mémoire constituera un socle solide pour le développement de l'IA en Chine, tout en rendant plus attractif le marché boursier shanghaïen, abonde Zhang Guobin, fondateur du site chinois spécialisé eetrend.com.

Fondée en 2016, CXMT est le quatrième fabricant mondial de puces DRAM, avec une part de marché de près de 8%, derrière Samsung Electronics, SK Hynix et Micron.

Le prix de l'introduction en Bourse est fixé à 8,66 yuans par action, et les souscriptions débuteront jeudi.

L'opération pourrait attiser l'intérêt des fournisseurs d'équipements et de matériaux pour la fabrication de puces, juge Liang Dongjian, de Huaxin Capital.

"Ce type d'effet d'entraînement exercé par un leader du marché est plus efficace que n'importe quelle politique industrielle", a-t-il déclaré à l'AFP.

IA: Intelligence artificielle

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