Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SANOFI SASY.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord d'acquisition avec Dynavax Technologies Corporation pour 15,50 dollars US par action en numéraire, soit une valeur totale en actions d’environ 2,2 milliards de dollars US.

Le laboratoire français a par ailleurs fait le point mercredi sur la soumission réglementaire du tolebrutinib dans la sclérose en plaques secondaire progressive non-récurrente.

* ELIS ELIS.PA - Le spécialiste des services de nettoyage a annoncé mercredi l'annulation de 4.705.107 actions auto-détenues représentant 1,98% de son capital social.

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - Les autorités sanitaires américaines ont dévoilé mardi soir un programme volontaire visant à couvrir les médicaments GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète dans le cadre des plans d'assurance maladie Medicaid et Medicare Part D, à la suite de l'accord de réduction des prix conclu par l'administration Trump.

L'action du laboratoire danois a grimpé 9,24% mardi après que l'agence américaine du médicament (FDA) a approuvé lundi la version sous forme de comprimé de son traitement contre l'obésité Wegovy.

* BP BP.L est sur le point de vendre une participation majoritaire dans Castrol, sa division spécialisée dans les lubrifiants pour moteurs, à la société d'investissement Stonepeak, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

* BAYWA AG BYWGnx.DE a annoncé mardi soir avoir conclu un accord pour vendre sa filiale de négoce de céréales et d'oléagineux Cefetra à un consortium d'investisseurs pour environ 125 millions d'euros.

