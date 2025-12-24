 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sécurité routière: les très grands excès de vitesse deviennent un délit
information fournie par AFP 24/12/2025 à 10:44

Un gendarme contrôle la vitesse des véhicules sur une route nationale à l'aide d'un radar jumelle, le 29 juillet 2022 à Poligné, en Ille-et-Vilaine ( AFP / Damien MEYER )

Un gendarme contrôle la vitesse des véhicules sur une route nationale à l'aide d'un radar jumelle, le 29 juillet 2022 à Poligné, en Ille-et-Vilaine ( AFP / Damien MEYER )

Les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée deviennent un délit et non plus une contravention à partir du 29 décembre, "une réponse judiciaire plus ferme", a salué mercredi la Sécurité routière.

Ces très grands excès de vitesse pourront être punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et jusqu'à 3.750 euros d'amende, "avec inscription au casier judiciaire", d'après le décret publié mercredi au Journal officiel, "en application de la loi du 9 juillet 2025 portant création de l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière", a précisé la délégation interministérielle à la sécurité routière dans un communiqué.

Ils étaient auparavant punis d'une contravention de 5e classe, la plus élevée, sauf en cas de récidive, une sanction qui "n'est plus adaptée à la gravité des faits et à leur recrudescence".

Rouler bien au-delà de la vitesse maximale autorisée "constitue un comportement particulièrement dangereux, susceptible de causer de lourds dommages en cas d'accident", indique la Sécurité routière.

"La vitesse excessive réduit le temps de réaction, allonge la distance de freinage, diminue le contrôle du véhicule et augmente les forces d'impact lors d'une collision", ajoute le communiqué.

En 2024, la Sécurité routière a relevé 63.217 excès de vitesse "supérieurs ou égal à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée", soit une hausse de 69% par rapport à 2017.

"En classant désormais ce très grand excès de vitesse comme un délit, avec une réponse judiciaire plus ferme, nous envoyons un message clair : la violence routière n'est plus tolérée", a souligné Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, citée dans le communiqué.

Les automobilistes roulant trop vite verront aussi leur véhicule confisqué et leur permis suspendu pendant trois ans. Ils auront interdiction "de conduire certains véhicules terrestres à moteur" pendant cinq ans ou plus et devront suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank