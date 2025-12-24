 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 11:02

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq. .IXIC :

* BOEING BA.N a remporté une commande de 2 milliards de dollars dans le cadre du programme de remplacement des moteurs commerciaux du bombardier B-52, a annoncé mardi le Pentagone.

* ELI LILLY LLY.N - Les autorités sanitaires américaines ont dévoilé mardi soir un nouveau programme visant à faciliter la prise en charge des analogues du GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète via Medicaid et Medicare Part D, à la suite d'un accord de réduction des prix conclu par l'administration de Donald Trump.

* APPLE AAPL.O , ALPHABET GOOGL.O - Un juge fédéral du Texas a empêché mardi l'État du Texas d'appliquer une nouvelle loi visant à protéger les enfants en obligeant les boutiques d'applications et les développeurs à vérifier l'âge des utilisateurs, ce qui constitue une victoire pour les entreprises technologiques américaines.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALPHABET-A
314,3500 USD NASDAQ +1,48%
APPLE
272,3600 USD NASDAQ +0,51%
BOEING CO
216,840 USD NYSE +0,03%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 442,41 Pts Index Ex +0,16%
ELI LILLY & CO
1 071,390 USD NYSE -0,44%
NASDAQ Composite
23 561,84 Pts Index Ex +0,57%
S&P 500 INDEX
6 909,79 Pts CBOE +0,46%
