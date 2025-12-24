 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies reste à l'achat sur Sanofi malgré son revers dans la sclérose en plaques
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 11:00

Jefferies a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 100 euros sur le titre Sanofi suite à la lettre de réponse complète reçue par le groupe pharmaceutique de la part de la FDA américaine concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du tolebrutinib dans le traitement de la sclérose en plaques.

Dans une note de recherche, le broker américain reconnaît qu'il s'agit d'un retournement de situation inattendu sachant que le laboratoire avait fait état, le 15 décembre dernier, d'un simple retard dans le processus d'examen réglementaire qui devait priori s'étendre au-delà de la date d'action cible du 28 décembre.

Compte tenu du récent échec de l'étude de phase 3 dans la sclérose en plaques primaire progressive (SEP-PP), à l'issue de laquelle le tolebrutinib n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal, Jefferies estime cependant que ce revers était largement intégré par le marché, même si le courtier dit s'attendre à ce que la crédibilité de l'équipe de management s'en trouve entachée au vu de la tonalité positive de la dernière réunion de R&D.

Mais le plus important, du point de vue du professionnel, reste que le dossier du frexalimab, l'autre projet de Sanofi dans la sclérose en plaques, n'est nullement affecté par ces développements, pas plus que celui de l'amlitelimab, un traitement expérimental contre l'eczéma que Jefferies considère comme l'actif "clé" du groupe pharmaceutique avec des ventes annuelles attendues autour de cinq milliards de dollars, sans compter ses autres indications éventuelles.


Valeurs associées

SANOFI
82,030 EUR Euronext Paris -0,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/12/2025 à 11:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank