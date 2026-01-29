 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 06:39

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé mercredi que la croissance estimée du son chiffre d'affaires annuel était d'environ 28%, un résultat supérieur à son objectif annoncé en octobre d'une hausse entre 20 et 25%.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec XGS Energy pour des projets géothermiques aux Etats-Unis.

* SANOFI SASY.PA ET REMY COINTREAU RCOP.PA publieront jeudi leurs résultats respectifs avant l'ouverture de la Bourse.

* UNILEVER ULVR.L a signé mercredi un accord pour vendre son activité Home Care en Colombie et en Équateur à la société péruvienne de biens de consommation Alicorp ALICORC1.LM pour un montant non divulgué.

* DE'LONGHI DLG.MI - Le fabricant italien d'appareils électroménagers, connu pour ses machines à café, a fait état d'une hausse de 8,7% de son chiffre d'affaires annuel, supérieure à ses prévisions précédentes et conforme au consensus fourni par l'entreprise.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YO1H1

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DE'LONGHI
36,700 EUR MIL -1,56%
EXAIL TECHNOLOGIES
108,600 EUR Euronext Paris +2,45%
REMY COINTREAU
39,180 EUR Euronext Paris +1,40%
SANOFI
77,540 EUR Euronext Paris -2,77%
UNILEVER
4 818,000 GBX LSE -0,96%
VALLOUREC
17,900 EUR Euronext Paris +1,68%
