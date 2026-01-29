Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé mercredi que la croissance estimée du son chiffre d'affaires annuel était d'environ 28%, un résultat supérieur à son objectif annoncé en octobre d'une hausse entre 20 et 25%.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé mercredi un partenariat stratégique avec XGS Energy pour des projets géothermiques aux Etats-Unis.

* SANOFI SASY.PA ET REMY COINTREAU RCOP.PA publieront jeudi leurs résultats respectifs avant l'ouverture de la Bourse.

* UNILEVER ULVR.L a signé mercredi un accord pour vendre son activité Home Care en Colombie et en Équateur à la société péruvienne de biens de consommation Alicorp ALICORC1.LM pour un montant non divulgué.

* DE'LONGHI DLG.MI - Le fabricant italien d'appareils électroménagers, connu pour ses machines à café, a fait état d'une hausse de 8,7% de son chiffre d'affaires annuel, supérieure à ses prévisions précédentes et conforme au consensus fourni par l'entreprise.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)