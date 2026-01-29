ABB: bénéfice annuel en hausse de 20% à 4,7 milliards USD

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB a publié jeudi un bénéfice net de 4,7 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros) l’exercice 2025, en hausse de 20%.

Son chiffre d’affaires s'est accru de 9% par rapport à l'année précédente à 33,2 milliards de dollars tandis que ses commandes ont grimpé de 17% à 36,7 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le groupe, qui fabrique aussi bien des équipements pour les infrastructures électriques que des systèmes de traction ferroviaire ou des systèmes de propulsion marine, a terminé l'année sur un solide quatrième trimestre, dépassant nettement les prévisions.

Ses commandes pour le trimestre ont "pour la première fois dépassé la barre de 10 milliards de dollars" à 10,3 milliards de dollars tandis que ses ventes ont grimpé à 9 milliards de dollars, dopées notamment par la demande pour les équipements électriques destinés à la construction de centres de données.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 8,47 milliards de dollars de commandes au quatrième trimestre et 8,66 milliards de dollars de ventes.

Pour 2026, ABB s'attend à une croissance de ses ventes de l'ordre de 7% à 10% durant le premier trimestre et de 6% à 9% sur l'ensemble de l'année.

Pour l'exercice 2025, le groupe a relevé son dividende à 0,94 francs par action, contre 0,90 francs l'année précédente. Il compte également lancer un nouveau programme de rachat d'actions qui s'étalera jusqu'en janvier 2027 d'un montant allant jusqu'à 2 milliards de dollars.