Tesla en repli en 2025, année charnière avant l'"ère d'abondance" promise par Musk

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le constructeur automobile américain Tesla , dirigé par le milliardaire Elon Musk, a annoncé mercredi un bénéfice net en chute de 61%, à 840 millions de dollars, au quatrième trimestre 2025, dans le sillage d'une baisse de ses ventes mondiales en fin d'année.

Ce bénéfice net est quasiment deux fois inférieur au consensus des analystes de FactSet, qui tablaient sur 1,56 milliard de dollars.

En revanche, le spécialiste des véhicules électriques est parvenu à faire très légèrement mieux qu'attendu pour son chiffre d'affaires trimestriel, qui a reculé de 3% sur un an, à 24,90 milliards de dollars (consensus à 24,74 milliards).

Lors d'une audioconférence avec des analystes, Elon Musk a "envoyé un message d'optimisme concernant l'avenir, car nous nous dirigeons probablement vers une enthousiasmante et extraordinaire ère d'abondance".

Le bénéfice net par action et hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, a baissé de 17% sur un an, à 50 cents, mais c'est mieux que les 45 cents anticipés par les analystes.

Par branches d'activités, l'automobile a vu son chiffre d'affaires trimestriel baisser de 11% tandis que la production et le stockage d'électricité a bondi de 45% et les services et autres ont fait 18% de mieux sur un an.

Sur l'ensemble de l'année, le groupe a également enregistré un recul de son chiffre d'affaires, de 3% à 94,83 milliards de dollars, et de son bénéfice net, de 46% à 3,79 milliards.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Tesla progressait de 1,75%.

Au dernier trimestre 2025, Tesla a livré 418.227 véhicules, contre plus de 495.000 unités un an plus tôt. Recul également sur l'ensemble de l'année: 1,64 million de véhicules livrés en 2025, contre 1,79 million en 2024.

Le constructeur américain a, de plus, été détrôné par le groupe chinois BYD, qui a vendu 2,26 millions de véhicules tout électriques dans le monde, contre 1,76 million un an plus tôt.

"2025 a marqué une année cruciale pour Tesla tandis que nous avons élargi notre mission et continué notre transition d'une entreprise centrée sur les équipements vers une firme réelle d'intelligence artificielle" (IA), a relevé le groupe dans un communiqué.

- "Fondations pour l'avenir" -

"Nous avons posé les fondations pour l'avenir de Tesla", a affirmé l'entreprise.

Le groupe a cité en exemples la conduite entièrement autonome (FSD), le lancement des tests de son service de taxi sans chauffeur Robotaxi à Austin (Texas) et l'installation des lignes de production du véhicule Cybercab (pour le Robotaxi), ou encore la finalisation de celles du robot humanoïde Optimus, "tout en agrandissant (son) infrastructure d'entraînement de l'IA".

Les productions à grande échelle d'Optimus - l'objectif est d'en fabriquer annuellement un million - et du semi-remorque électrique Semi doivent commencer dans le courant du premier semestre 2026, tandis que les préparatifs ont été lancés pour celle d'un modèle sportif Roadster de nouvelle génération.

A contrario, Elon Musk a annoncé la fin des voitures Model S et Model X, devenues obsolètes dans un monde de conduite autonome et pour faire de la place à la fabrication d'Optimus à l'usine de Fremont (Californie).

Autant de chantiers qui vont entraîner en 2026 de "très gros investissements pour un avenir épique", a prévenu Elon Musk.

Le directeur financier Vaibhav Taneja a précisé que "plus de 20 milliards de dollars" (8,5 milliards en 2025) seraient ainsi dépensés.

Tesla a également annoncé la conclusion le 16 janvier d'un accord en vue d'une prise de participation équivalant à environ 2 milliards de dollars dans le capital de xAI, start-up spécialisée dans l'IA lancée par Elon Musk.

L'opération devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2026. Elle est accompagnée d'un accord stratégique non détaillé entre les deux groupes.

Les actionnaires de Tesla avaient été consultés lors de leur assemblée générale du 6 novembre sur l'opportunité d'investir dans xAI, mais l'issue du vote n'avait pas été probante.

Un responsable du constructeur avait alors relevé que le conseil d'administration du groupe allait "examiner le résultat pour décider de la prochaine étape".

La start-up a annoncé le 6 janvier qu'elle avait pu lever 20 milliards de dollars lors d'un tour de table, soit davantage que son objectif initial de 15 milliards.

Plusieurs sociétés d'investissements, comme Valor Equity Partners et Stepstone Group ou encore le fonds souverain qatari Qatar Investment Authority, y ont participé.

xAI a racheté en mars 2025 le réseau social X (ex-Twitter), qui appartenait à M. Musk.