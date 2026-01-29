STMicroelectronics: le bénéfice net annuel dégringole de près de 90%

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a achevé l'année 2025 avec un bénéfice net part du groupe en chute de près de 90%, après une baisse de son chiffre d'affaires et des dépréciations d'actifs, selon ses résultats publiés jeudi.

Sur l'année, le bénéfice net part du groupe atteint 166 millions de dollars, soit un recul de 89,3%, incluant une dépréciation d'actifs et des charges de restructuration de 376 millions de dollars, en lien avec le nouveau projet d'entreprise annoncé à l'automne 2024.

Le chiffre d'affaires annuel ressort en baisse de 11%, à 11,8 milliards de dollars.

"Nos priorités stratégiques restent les suivantes : accélérer l'innovation, exécuter notre projet d'entreprise de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale", a déclaré le PDG du groupe, Jean-Marc Chéry, cité dans le communiqué de l'entreprise.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,3 milliards de dollars, stable (+0,2%) par rapport à la même période l'année précédente.

M. Chéry a salué un "retour à la croissance en variation annuelle" sur le trimestre.

Sur la même période, la perte nette part du groupe s'élève à 30 millions de dollars, "incluant certaines charges d'impôt non-récurrentes". Au quatrième trimestre 2024, le groupe avait réalisé un bénéfice net de 341 millions de dollars.

Dans son communiqué, STMicroelectronics a indiqué prévoir un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de dollars au premier trimestre, plus élevé qu'en 2024.

Le groupe aux 48.000 employés dans le monde avait dévoilé en octobre 2024 le lancement d'un "nouveau projet d'entreprise", incluant jusqu'à 2.800 départs volontaires au sein de ses effectifs.

L'entreprise a indiqué qu'elle concentrerait ses investissements des prochaines années sur quelques modèles essentiels à la construction de semi-conducteurs, et mise sur l'intelligence artificielle (IA) pour augmenter la productivité de ses sites.

En décembre, le groupe avait annoncé avoir obtenu un financement de la banque européenne d'investissement (BEI) à hauteur d'un milliard d'euros, notamment pour renforcer les capacités de production de l'entreprise sur plusieurs sites stratégiques, en France et en Italie, et financer les travaux de recherche et développement du groupe.