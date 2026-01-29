Rémy Cointreau: légère baisse des ventes au 3T, reprise hors changes

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Rémy Cointreau a enregistré un recul de 3,3% son chiffre d'affaires au 3e trimestre de son exercice décalé 2025-26, mais le groupe de spiritueux met en évidence une reprise de ses ventes hors effets de change et confirme ses objectifs annuels.

Son chiffre d'affaires sur la période courant d'octobre à décembre s'est élevé à 245,8 millions d'euros, selon un bilan publié jeudi. Hors effet de change, il affiche une croissance de 2,8%.

Ses ventes de cognac, qui représentent plus de 60% de l'activité du groupe, ont crû de 3,2% à 150,2 millions d'euros, hors effet défavorable des devises. Ces ventes sont soutenues par la région Amériques, mais en Chine, le marché demeure difficile, notamment sur le segment haut de gamme, note le groupe.

Rémy Cointreau a annoncé en novembre un plan de transformation. Un "diagnostic approfondi" est mené en ce début d'année avec l'appui d'un cabinet de conseil externe, souligne-t-il. Cette "étape structurante" permettra de "définir et de prioriser les leviers de création de valeur, avant leur déploiement" sur l'exercice 2026-27.

Le groupe confirme ses attentes annuelles, anticipant pour son exercice 2025-26, une croissance à changes et périmètre constants de son chiffre d'affaires stable ou de quelques points. Il prévoit un recul de son résultat opérationnel courant de plus de 10 points à périmètre et changes constants.

Rémy Cointreau a connu deux années difficiles notamment sur ses gros marchés, les Etats-Unis et la Chine, affectées par des tensions géopolitiques et commerciales mais aussi des questions de pouvoir d'achat.

Les ventes de cognac, sous le coup des mesures chinoises et américaines, sont retombées en 2025 à un niveau inédit depuis seize ans selon des chiffres diffusés cette semaine, tandis que l'interprofession adoptait un plan d'arrachage dans le vignoble.