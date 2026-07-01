* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé mardi avoir signé un accord afin d'acquérir Cognite Holding, dans le cadre d'une transaction en numéraire, selon un communiqué du leader mondial de la gestion de l'énergie.
* EMEIS EMEIS.PA - L'opérateur français de maisons de retraite a annoncé mardi la nomination de Julia Clavel en tant que directrice financière du groupe à compter du 1er septembre.
* PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant italien de pneus a dit mardi prévoir un plan d'investissement pluriannuel aux États-Unis d'une valeur comprise entre 1 milliard et 1,2 milliard de dollars, visant à accroître sa capacité de production dans ce pays.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42Y16F
(Rédigé par Diana Mandia)
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