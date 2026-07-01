 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé mardi avoir signé un accord afin d'acquérir Cognite Holding, dans le cadre d'une transaction en numéraire, selon un communiqué du leader mondial de la gestion de l'énergie.

* EMEIS EMEIS.PA - L'opérateur français de maisons de retraite a annoncé mardi la nomination de Julia Clavel en tant que directrice financière du groupe à compter du 1er septembre.

* PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant italien de pneus a dit mardi prévoir un plan d'investissement pluriannuel aux États-Unis d'une valeur comprise entre 1 milliard et 1,2 milliard de dollars, visant à accroître sa capacité de production dans ce pays.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42Y16F

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

EMEIS
14,050 EUR Euronext Paris +1,66%
PIRELLI & C.
6,615 EUR MIL +1,07%
SCHNEIDER ELECTRIC
285,400 EUR Euronext Paris +2,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
73,19 +0,37%
Or
3 973,02 -0,88%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
EUR/USD SPOT
1,14094 -0,09%
ABIVAX
115,5 +38,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank