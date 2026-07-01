Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé mardi avoir signé un accord afin d'acquérir Cognite Holding, dans le cadre d'une transaction en numéraire, selon un communiqué du leader mondial de la gestion de l'énergie.

* EMEIS EMEIS.PA - L'opérateur français de maisons de retraite a annoncé mardi la nomination de Julia Clavel en tant que directrice financière du groupe à compter du 1er septembre.

* PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant italien de pneus a dit mardi prévoir un plan d'investissement pluriannuel aux États-Unis d'une valeur comprise entre 1 milliard et 1,2 milliard de dollars, visant à accroître sa capacité de production dans ce pays.

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(Rédigé par Diana Mandia)