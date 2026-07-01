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La finale de l'élection présidentielle 2027 au lendemain du 1er mai? Retailleau dit sa "colère"
information fournie par Boursorama avec Media Services 01/07/2026 à 09:29

Selon Ouest-France, qui a révélé l'information confirmée par une source au sein de l'exécutif, ce calendrier a été préféré à l’autre option, qui plaçait le scrutin une semaine plus tôt, les 11 et 25 avril.

(illustration) ( AFP / IAN LANGSDON )

(illustration) ( AFP / IAN LANGSDON )

Un calendrier qui n'est pas "neutre". Après l'annonce des dates retenues pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2027 le 18 avril et 2 mai, le candidat LR à l'élection présidentielle Bruno Retailleau s'est dit "en colère" au sujet du choix des dates du scrutin. Le Conseil des ministres devait entériner mercredi matin les dates de l'élection présidentielle qui aura lieu les 18 avril et 2 mai. Constitutionnellement, une autre possibilité existait: les 11 et 25 avril.

"Stratégie du chaos"

"Je m'inscris totalement contre ce choix-là", a déclaré le président des Républicains sur Europe1 et Cnews . Il a souligné que la campagne pour le second tour s'achèverait le vendredi précédant le dimanche 2 mai à minuit, mais que les cortèges du 1er-Mai, le samedi, risquent d'être très politiques. "Qu'on ne me fasse pas croire que dans les cortèges, dans les prises de position, il n'y aura aucun écho politique" , a-t-il souligné. "Ce choix n'est pas neutre" et "pas normal sur le plan démocratique", a-t-il insisté.

"Il y a peu de 1er-Mai qui se passent calmement. Donc il y a toujours une montée en pression et avec parfois des débordements. Vous imaginez la veille d'un second tour ?", a-t-il poursuivi, accusant l'exécutif d'une "stratégie du chaos".

"J'espère que ce ne sera pas un second tour avec les deux ailes radicales" , a-t-il ajouté, faisant référence au Rassemblement national et à la France insoumise.

Bruno Retailleau a indiqué que le gouvernement avait organisé une consultation des différents candidats avant d'arrêter son choix. "Et le choix du gouvernement, ça a été le choix de la gauche parce que la gauche pense qu'un second tour après le 1er-Mai, ça l'avantagera", a-t-il ajouté.

6 commentaires

  • 10:09

    Retailleau ne représente rien, si ce n'est un groupuscule. Il fera entre 5 et 8% au 1° tour et se ralliera au RN au second, ce qu'il n'ose avouer aujourd'hui.

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