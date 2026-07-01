Castex n'a pas la présidentielle "dans son horizon"

Le patron de la SNCF Jean Castex à Toulouse le 7 mai 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le PDG de la SNCF Jean Castex n'a pas une candidature à la présidentielle "dans son horizon", même s'il a refusé mercredi de fermer totalement la porte à cette éventualité.

"Ce n'est ni à l'ordre du jour, ni dans mon horizon", a déclaré l'ancien Premier ministre (2020-2022) d'Emmanuel Macron sur France Inter.

"Je ne fais pas de politique, je suis sorti du champ politique, c'est un choix volontaire", a-t-il insisté.

Alors que son nom est parfois cité comme une candidature du bloc central possible au cas où celles d'Edouard Philippe et de Gabriel Attal se neutraliseraient, il a cependant refusé "de fermer la porte tout à fait".

"Personne ne peut jamais fermer la porte à rien. Si je dis non, vous direz +on ne le croit pas+. Si je vous dis oui, de quoi il se mêle ? Considérez là que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, que vous avez devant vous le président de la SNCF qui a beaucoup à faire", a-t-il ajouté.

"Cela suffit amplement à mon bonheur", a-t-il assuré.