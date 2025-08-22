 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 565,98
-0,10%
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 07:00

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GLENCORE GLEN.L prévoit de produire 1 million de tonnes de cuivre grâce à ses projets en Argentine au cours des 10 à 15 prochaines années, a déclaré jeudi le PDG de la société dans ce pays d'Amérique latine.

* BP BP.L - La raffinerie du groupe de 440.000 barils par jour située à Whiting, en Indiana, a continué à brûler des matériaux dans ses torchères après que des inondations ont perturbé ses activités plus tôt cette semaine, a déclaré la société.

(Rédigé par Mara Vîlcu)

BP
419,575 GBX LSE +0,16%
GLENCORE
292,525 GBX LSE +0,28%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,66 USD Ice Europ -0,01%
Pétrole WTI
63,54 USD Ice Europ +0,06%
