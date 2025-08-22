Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* GLENCORE GLEN.L prévoit de produire 1 million de tonnes de cuivre grâce à ses projets en Argentine au cours des 10 à 15 prochaines années, a déclaré jeudi le PDG de la société dans ce pays d'Amérique latine.

* BP BP.L - La raffinerie du groupe de 440.000 barils par jour située à Whiting, en Indiana, a continué à brûler des matériaux dans ses torchères après que des inondations ont perturbé ses activités plus tôt cette semaine, a déclaré la société.

(Rédigé par Mara Vîlcu)