L'Europe attendue hésitante avant le discours de Powell à Jackson Hole

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations vendredi à l'ouverture, dans l'attente du discours du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell au symposium de Jackson Hole.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,18% pour le Dax à Francfort, de 0,04% pour le FTSE à Londres et de 0,11% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs attendent de savoir si Jerome Powell, qui s'exprimera à 14h00 GMT, donnera des indices sur la trajectoire à venir des taux d'intérêt américains alors que de récentes données moroses sur le front de l'emploi ont alimenté les anticipations d'une baisse des coûts d'emprunt en septembre.

Les "minutes" de la Fed, publiées mercredi, ont toutefois remis en cause quelque peu ces anticipations. Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale a montré que seuls deux responsables de la Fed avaient ouvertement plaidé pour une baisse des taux le mois dernier et que les autres membres du FOMC restaient préoccupés par l'inflation.

Les opérateurs de marché estiment à 75% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre, selon le baromètre CME FedWatch, contre 82,5% jeudi.

Le scénario le plus probable est que Jerome Powell ne donne "aucun indice définitif" sur ce que la Fed fera dans l'attente des données cruciales sur les créations d'emplois et l'inflation, observe Carol Kong, économiste chez Commonwealth Bank of Australia à Sydney.

"Compte tenu de la situation du marché, le risque réside dans un dollar américain plus fort, surtout si Jerome Powell remet en question les anticipations actuelles d'une baisse de 25 points de base".

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les investisseurs attendant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole vendredi, tandis que Walmart a affiché des résultats trimestriels jugés décevants.

L'indice Dow Jones a cédé 0,34% à 44.785,50 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,40% à 6.370,17 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,34% à 21.100,312 points.

Les contrats à terme sur les trois indices préfigurent pour l'heure un léger repli à l'ouverture.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a progressé de 0,05% au terme d'une séance volatile.

En Chine, la hausse des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) a permis aux indices boursiers de toucher de nouveaux plus hauts depuis dix ans et d'être en passe de connaître leur meilleure semaine en près de neuf mois.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 1,05%, à un pic depuis août 2015. Il gagne pour l'heure 2,7% sur la semaine, soit sa meilleure performance hebdomadaire depuis novembre 2024.

Le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,66%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans est stable, à 4,327%, après avoir progressé de près de quatre points de base la veille, aidé par le recul des anticipations de baisse des taux de la Fed en septembre.

Dans la foulée, le rendement des obligations souveraines japonaises à dix ans a touché un plus haut de 17 ans.

En Europe, le taux du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, est inchangé, à 2,754%.

CHANGES

Le dollar se renforce (+0,14%) face à un panier de devises de référence dans la foulée de la hausse des rendements des Treasuries et dans l'attente du discours de Jerome Powell à Jackson Hole.

L'euro cède 0,14% à 1,1588 dollar.

Le yen japonais se replie de 0,1% face au dollar et s'achemine vers une baisse hebdomadaire de 1%. L'inflation sous-jacente au Japon a ralenti pour le deuxième mois consécutif en juillet, mais est restée au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale, ce qui conforte les attentes du marché pour une nouvelle hausse des taux d'intérêt dans les mois à venir.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent peu, l'espoir d'une résolution très prochaine du conflit en Ukraine s'étant estompé, ce qui augmente la prime de risque.

"Il s'avère difficile d'organiser un sommet Poutine-Zelensky, alors que les discussions sur d'éventuelles garanties de sécurité se heurtent à des obstacles", soulignent dans une note les analystes d'ING.

"Moins un cessez-le-feu paraît probable, plus le risque de sanctions (américaines) plus sévères contre la Russie est élevé".

Le baril de Brent progresse de 0,18% à 67,79 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,2% à 63,65 dollars.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec les équipes marchés de Reuters)