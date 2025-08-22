information fournie par Boursorama avec AFP • 22/08/2025 à 08:48

Le français Lactalis va acheter une partie des activités du néo-zélandais Fonterra

Le géant laitier français Lactalis a annoncé vendredi la conclusion d'un accord avec la coopérative laitière néo-zélandaise Fonterra pour le rachat d'une partie de ses activités, notamment à l'international, pour un montant non communiqué.

L'accord porte sur l'acquisition de "marques emblématiques" selon le communiqué, telles que "Mainland, Anchor, Perfect Italiano, Western Star, Ratthi, Cheesdale, Fernleaf, Anlene, Anmum" etc.

"Seize sites de production en Australie, Nouvelle-Zélande, Sri Lanka, Malaisie, Indonésie et Arabie Saoudite rejoindront Lactalis Australie", avec quelque 4.300 employés, précise le communiqué.

Cette opération, qui reste soumise à des ajustements financiers et des conditions, "marque une étape stratégique majeure dans notre développement en Océanie, Asie du Sud-Est et Moyen-Orient", a déclaré le président du premier groupe mondial des produits laitiers, Emmanuel Besnier, cité dans le communiqué.

"En combinant les activités grand public de Fonterra et ses marques leaders avec notre présence déjà établie en Australie et en Asie, nous consoliderons notre position sur des marchés clés", a-t-il ajouté.

Lactalis, restée une entreprise familiale depuis sa création en 1933, a dépassé pour la première fois en 2024 les 30 milliards d'euros de ventes.

Il a bouclé en juin le rachat des activités américaines de General Mills dans les yaourts, revendiquant désormais la place de "troisième acteur de l'ultra-frais" aux Etats-Unis.