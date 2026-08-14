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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 14/08/2026 à 06:00
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Applied Materials <AMAT.O a annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, dans un contexte de forte demande de puces destinées à l'intelligence artificielle (IA), qui devrait continuera d'alimenter des dépenses soutenues pour ses équipements de fabrication de semi-conducteurs. L'action Applied Materials chute cependant de plus de 5% dans les transactions hors séance, les attentes élevées des investisseurs ayant éclipsé ces résultats. Ce repli en Bourse pourrait avoir un impact sur ASML ASML.AS et le secteur européen des semi-conducteurs.

* RYANAIR RYA.I - Des restes d'oiseau ont été retrouvés dans le moteur d'un Boeing BA.N 737 NG de la compagnie Ryanair, dont un passager avait été partiellement aspiré à travers un hublot brisé peu après le décollage de l'appareil d'un aéroport grec en juillet, a déclaré jeudi le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB).

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4440UF

(Rédigé par Claude Chendjou)

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