30/10/2025

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre, porté par les livraisons d'avions commerciaux et les gains réalisés dans les secteurs des hélicoptères et de la défense.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA , SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA , AXA

AXAF.PA , STELLANTIS STLAM.PA , TOTALENERGIES TTEF.PA , SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA et SAINT-GOBAIN SGOB.PA figurent parmi les principales sociétés à Paris à publier leurs résultats trimestriels ce jeudi, tandis que dans le reste de l'Europe, on attend SHELL SHEL.L , WPP WPP.L , BBVA BBVA.MC , LUFTHANSA

LHAG.DE , VOLKSWAGEN VOWG.DE , PUMA PUMG.DE , AB INBEV

ABI.BR ou encore CARLSBERG CARLb.CO .

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3W51MV

(Rédigé par Claude Chendjou)

