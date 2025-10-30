Meta accélère encore ses investissements records dans l'IA

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Meta ( Facebook , Instagram, WhatsApp) a tenté mercredi de justifier une nouvelle accélération de ses dépenses records dans l'intelligence artificielle, accueillie avec inquiétude par les marchés lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, au bénéfice plombé par une charge fiscale exceptionnelle.

Le groupe a dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires de 51,2 milliards de dollars (+26% sur un an), mais a vu son bénéfice divisé par cinq (2,1 milliards) par rapport à l'an dernier, en raison d'une charge fiscale exceptionnelle aux Etats-Unis de près de 16 milliards de dollars.

Le titre perdait plus de 9% vers 21H00 GMT dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

Car l'entreprise de Menlo Park a surtout annoncé revoir encore à la hausse ses dépenses d'investissements, essentiellement pour soutenir sa course à l'intelligence artificielle (IA) générative, une annonce quia nourri le scepticisme des investisseurs. Meta prévoit désormais qu'elles atteindront une fourchette de 70-72 milliards de dollars pour l'année 2025, soit environ 75% de plus qu'en 2024.

Et aucun répit ne s'annonce: "nos dépenses totales augmenteront à un rythme nettement plus rapide en 2026 qu'en 2025, cette croissance étant principalement tirée par les coûts d'infrastructure" pour acheter des millions de puces IA et construire, électrifier et refroidir les centres de données géants associés, a prévenu le groupe.

"Etre à l'offensive dans le renforcement des capacités" de calcul pour la course à la superintelligence, quand l'IA dépassera peut-être un jour les capacités humaines, "est la bonne stratégie", a justifié le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, lors de la conférence aux analystes.

"Si la superintelligence arrive plus tôt" que prévu, "nous serons super bien placés pour un changement de paradigme générationnel" et "si ça prend plus de temps, nous utiliserons la puissance de calcul supplémentaire pour booster notre activité principale" sur la publicité, s'est-il voulu rassurant.

"Je suis super motivé pour faire de Meta le top des labo d'IA", a encore justifié le patron de Meta, après une agressive campagne de débauchage à prix d'or d'ingénieurs cet été, suivie en octobre du licenciement de 600 autres employés de sa branche IA.

- publicité ciblée à l'IA -

Le numéro 2 mondial de la publicité en ligne poursuit sa croissance, mais doit rassurer les investisseurs sur sa capacité à rentabiliser d'inédites et colossales dépenses dans l'IA, qui alimentent les débats de la Silicon Valley sur l'existence ou non d'une bulle prête à exploser.

"Les dépenses sont vraiment énormes mais avec une croissance de 26% du chiffre d'affaires au troisième trimestre, c'est clair que ce que Meta fait pour intégrer l'IA dans ses produits publicitaires marche bien", estime Debra Aho Williamson, analyste en cheffe de Sonata Insights.

L'empire américain des réseaux sociaux peut compter sur la croissance continue de son audience, revendiquant 3,54 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens ("Family daily active people") en moyenne pour septembre 2025, soit une augmentation de 8% sur un an.

Et les revenus devraient suivre: Meta s'attend à augmenter son chiffre d'affaires au dernier trimestre, entre 56 et 59 milliards de dollars.

"Les annonceurs apprécient beaucoup l'énorme base d'utilisateurs de Meta, l'engagement profond des consommateurs et ses capacités de ciblage publicitaire de classe mondiale", augmentée par l'IA, juge encore Debra Aho Williamson.

Meta a dit au début du mois qu'elle allait commencer à utiliser les conversations des utilisateurs avec son assistant Meta IA pour personnaliser les pubs et le contenu qu'ils voient sur Facebook et Instagram.

Meta a aussi récemment présenté un nouveau stade de développement des lunettes connectées, continuant à parier sur des outils alternatifs au smartphone pour mêler le numérique à l'expérience du monde matériel.

Cette stratégie a été illustrée en septembre par le lancement des Meta Ray-Ban Display, lunettes équipées non plus seulement d'une caméra et d'écouteurs, mais aussi d'un écran intégré dans le verre droit qui permet de lire et d'écrire des messages ou voir des images.

Mais Reality Labs, la division de réalité virtuelle et augmentée de Meta, a constamment enregistré d'importantes pertes.