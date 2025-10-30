France: les dépenses des ménages augmentent encore en septembre, selon l'Insee

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les dépenses de consommation des ménages en biens ont encore augmenté en septembre, principalement tirées par la consommation d'énergie et alimentaire, qui repartent à la hausse sur un mois, tandis que la consommation de biens fabriqués marque le pas, selon l'Insee jeudi.

Sur l'ensemble du troisième trimestre, la consommation des ménages en biens est stable après une légère augmentation au deuxième trimestre, le repli de la consommation alimentaire étant contrebalancé par un rebond de la consommation d'énergie et une accélération des dépenses en biens fabriqués, écrit l'Institut national de la statistique.

Après avoir diminué en août, les dépenses en énergie des ménages ont rebondi (+0,5%, après -0,1% en août) en septembre, à la faveur d'une hausse de la consommation de gaz notamment et d'un fort rebond de la consommation de super sans plomb.

L'Insee observe également une légère augmentation des dépenses de consommation alimentaire sur le mois (+0,2 % après -0,1 % en août 2025) malgré un repli des achats de boisson, largement compensé par le rebond des achats en boulangerie-pâtisserie ou en produits alimentaires divers, tandis que la consommation de tabac diminue encore pour le cinquième mois consécutif.

En revanche, la consommation des ménages en biens fabriqués ralentit en septembre (+0,3% contre +0,5% en août), notamment celles en habillement-textile qui marquent le pas (+0,1 % après +2,6 %).

La consommation en biens fabriqués repart toutefois à la hausse sur l'ensemble du troisième trimestre 2025 (+0,3 % après une stabilité au deuxième trimestre 2025).

Sur cette même période, la consommation alimentaire se replie (-1,0% après +1,6 % au deuxième trimestre 2025) alors que les dépenses d'énergie ont augmenté (+1,3 % après -2,4 % au deuxième trimestre 2025), notamment en raison d'un important rebond des dépenses en gaz et en électricité. Elles étaient restées faibles au deuxième trimestre "en raison de températures clémentes pour la saison", précise l'Insee.